Marian Kočner klamal súdu aj vyšetrovateľom: Dve rôzne výpovede o Ernestovi Valkovi

Ešte vo februári tohto roka Kočner na pojednávaní tvrdil, že zmenky boli súčasťou kauzy Gamatex. Podľa Kočnerovej výpovede mal dokonca poskytovať Kočnerovej spoločnosti právne služby nebohý právnik Ernest Valko. Ten podľa podnikateľovej výpovede mal odporučiť aj riešenie so zmenkami a mal aj organizovať podpis zmeniek v júni 2000, upozornil portál Aktuality.sk.

"Toto svedectvo sa okamžite javilo ako nedôveryhodné, minimálne pre to, že v čase, keď boli údajne zmenky vystavené, bol Valko podpredsedom Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a spor Gamatexu s Pavlom Ruskom prejednávala práve táto rada,“ povedal mediálny zástupca TV Markíza Peter Papanek zo spoločnosti Neuropea.

Zdroj: TASR

Avšak pred niekoľkými rokmi, v roku 2011 malKočner vyšetrovateľ tvrdiť niečo úplne iné. “Čo sa týka toho vyjadrenia ohľadne licencie, my, ako Gamatex, sme sa ho spýtali, ako to je s licenciou, povedal, že vzhľadom na to, že je členom licenčnej rady, nie je vhodné, aby sa k tomu vyjadroval a ani sa nevyjadril, žiadnu odpoveď sme od neho nedostali,“ píše sa v zápisnici o jeho výpovedi.

Dokonca tvrdil, že Ernest Valko ho nikdy nezastupoval, ani ostatní advokáti z jeho kancelárie. Podľa Petra Papaneka zo spoločnosti Neuropea, ktorý zastupuje Markízu, je to jasná ukážka toho, že Kočner klamal pred súdom. Papanek povedal aj to, že zatiaľ čo Kočner pred súdom povedal, že práve Valko mu priniesol zmenky, v prebiehajúcom trestnom konaní vypovedal tak, že to bol Peter Čongrády. “Teda úplne iná osoba, ktorá teraz už nemôže svedčiť,” dodal pre portal Papanek. ​

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Marian Kočner je momentalne obvinený v kauze falšovania zmeniek spolu s exšéfom Markízy Pavlom Rusko. Stíhaný je väzobne. Niekoľkokrát požiadal o prepustenie z väzby, súd mu žiadosť vždy zamietol. Najnovšie ho presunúli z väznice v Leopoldove do Banskej Bystrice. Podľa medializovaných informácií to môže znamenať, že vyšetrovanie sa blíži k záveru a Kočner študuje svoj spis.