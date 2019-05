Účet za súdny spor o pozemky pod City Arenou nie je konečný: Ide o takmer 100-tisíc eur

TRNAVA - Mesto Trnava zatiaľ nezaplatilo spoločnostiam City-Arena a City-Arena Plus náhradu trov konania takmer 100-tisíc eur, uznesenie súdu nie je právoplatné. Obe spoločnosti, rovnako aj mesto Trnava, podali proti nemu sťažnosť. Náhrada trov súvisí so žalobou, ktorou sa Trnava na súde domáhala pozemkov, na ktorých dnes stojí obchodné centrum City Arena. Okresný súd v Trnave žalobu v septembri minulého roku zamietol, tento rozsudok je právoplatný.

Podanie sťažnosti v súvislosti s vyrátaním náhrady trov konania avizoval primátor Peter Bročka. Mesto Trnava podľa neho rozporuje spôsob, akým bola vyrátaná, ako aj niektoré položky. Uznesenie o výške náhrady trov vydal vyšší súdny úradník, o sťažnostiach bude rozhodovať zákonná sudkyňa.

Trnava pozemky s rozlohou približne 3,5 hektára prakticky v centre mesta predala za jedno euro spoločnosti City-Arena, ktorá sa zaviazala ako protihodnotu zmodernizovať futbalový Štadión Antona Malatinského. Ten zároveň dostala do prenájmu na 30 rokov tiež za euro na rok. Na zvyšnej časti pozemku spoločnosť City-Arena Plus postavila nákupné centrum. Obe spoločnosti ovládal trnavský podnikateľ Vladimír Poór. Za predaj pozemkov City-Arene za jedno euro hlasovalo v novembri 2012 všetkých 31 poslancov mestského zastupiteľstva. Znalec vyčíslil hodnotu pôvodne mestských pozemkov na 5,8 milióna eur, City Arena vyčíslila investície do štadióna a súvisiacej infraštruktúry na viac ako 30 miliónov eur.

Podľa názoru terajšieho vedenia radnice boli pozemky predané za podstatne nižšiu cenu, ako je ich všeobecná hodnota, čím mohlo prísť k poskytnutiu neoprávnenej štátnej pomoci. Primátor Peter Bročka preto na súde podal žalobu, ktorou sa domáhal vrátania pozemkov, súd ju však zamietol.