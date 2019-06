FOTO a VIDEO nového futbalového štadióna v Katare od slávnej architektky: Závidel by aj Kmotrík?

Mesto Al Wakrah sa nachádza 23 km južne od metropoly Dauha a spolu sú prepojené novým systémom metra. Výkonný výbor FIFA ešte v roku 2010 rozhodol, že majstrovstvá sveta vo futbale o dekádu neskôr sa uskutočnia v arabskom Katare. Tímy sa o víťazstvo pobijú celkovo na ôsmich štadiónoch.

Zdroj: Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

Štadión Al Wakrah je jedným z najznámejších projektov britsko-irackej architektky Zahy Hadid, ktorá ho spolu so svojím tímom začala navrhovať v roku 2013. Bohužiaľ, kráľovná súčasnej architektúry zomrela ešte v roku 2016, no jej dielo sa podarilo zdarne dostavať.

Zdroj: Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

Aj keď po zverejnení vizuálu budúceho štadióna si neprajníci robili vtipy, že pripomína intímnu časť ženského tela, v skutočnosti je inšpirovaný tradičnou rybárskou plachetnicou Dhau. Keďže Al Wakrah je pobrežné mesto, zadávateľ požadoval, aby dizajn odrážal námorné tradície a históriu lokality.

Zdroj: Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

Zaha Hadid Architects tak vytvorili abstraktnú podobu plachty, ktorá je trasformovaná do strechy štadióna a má poskytovať divákom tieň a úkryt. Pre potreby majstrovstiev sveta je kapacita futbalového stánku až 40-tisíc divákov, ktorá by sa mala po skončení turnaja obmedziť na 20-tisíc miest. Tie by totiž mali postačiť miestnemu klubu, ktorý na ňom bude hrať. Dočasné sedadlá sú totiž demontovateľné.

Zdroj: Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

Netreba zabúdať ani na to, že strecha je zaťahovateľná a pozostáva z 1400 jednotlivých kúskov. Dodali ju až z Talianska. Konštruktéri použili aj špeciálny chliadiaci systém s revolučnou klimatizačnou technológiou, ktorá zabezpečí, že teplota na štadióne sa bude pohybovať okolo 18 až 20 stupňov. Priestor tak bude možné využívať aj počas mesiacov, kedy teplota v Katare dosahuje závratnú výšku.

Zdroj: Zaha Hadid Architects/HuftonCrow

Unikátny chladiaci systém na štadióne

Prvýkrát boli kvality nového štadióna Al Wakrah, Al Janoub Stadium, otestované 16. mája tohto roka, kedy sa ňom odohralo finále Emir Cupu. Ako to vyzeralo, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu. Cena za túto nádheru sa vyšplhala na 575 miliónov amerických dolárov (cca 516 miliónov eur).

Výsledok finálového zápasu: Al-Sadd 1 – 4 Al-Duhail. Návštevnosť: vyše 38-tisíc divákov.

Tehelné pole

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Novučičký Národný futbalový štadión na bratislavskom Tehelnom poli otvorili v nedeľu 3. marca 2019. Nesmel chýbať bohatý sprievodný program, ktorý predchádzal zápasu 21. kola Fortuna ligy, kedy nastúpil domáci tím ŠK Slovan proti Spartaku Trnava. Kapacita štadióna je 22 500 divákov. Architektom je Karol Kállay a jeho tím.

Výsledok zápasu: ŠK Slovan 0- 2 Spartak Trnava. Návštevnosť: vyše 22-tisíc divákov

Cena domovského stánku futbalového klubu ŠK Slovan a národného slovenského futbalového mužstva je stále v štádiu dohadov. Suma však bude rozhodne vyššia, s akou sa pôvodne rátalo. Výstavba štadiónu by mala stáť približne o 25 miliónov viac a dokonca by sa mohla vyšplhať až blízko k 100 miliónom eur. Zatiaľ stále patrí podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi st.