Spor medzi finančnou skupinou a Slovenskou republikou: Od štátu žiada takmer 200-miliónov eur

BRATISLAVA - Penta žiada od Slovenskej republiky aktuálne 138 miliónov eur ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk. Počas súdneho pojednávania medzi Pentou a Slovenskou republikou, ktoré sa uskutočnilo v piatok na Okresnom súde Bratislava I., vzali zástupcovia Penty čiastočne svoju žalobu späť. Uviedol to odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.

"Žalobca čiastočne vzal svoju žalobu späť, aktuálne požaduje od Slovenskej republiky sumu približne 138 miliónov eur s príslušenstvom. Slovenská republika, zastúpená Národnou radou SR, okrem odmietnutia nárokov žalobcu namieta aj skutočnosť, že sa súdne konanie nemôže konať z dôvodu, že žalobca voči Slovenskej republike už v tejto veci viedol medzinárodné arbitrážne konanie, v ktorom neuspel," priblížila kancelária. Podľa jej vyjadrenia túto argumentáciu štátu podporil aj znalecký posudok znalca v odbore európske a medzinárodné právo.

Pre Pentu je podľa jej hovorcu Gabriela Tótha v celom spore zásadné, aby súd konštatoval, že politické rozhodnutia, ako je zákaz zisku, sú aj do budúcna neakceptovateľné. Zároveň by malo v zdravotníctve fungovať stabilné legislatívne a podnikateľské prostredie. "Sme presvedčení, že štát by nemal neustále meniť podmienky fungovania zdravotných poisťovní," zdôraznil Tóth. Aktuálne právne kroky protistrany vníma Penta ako obštrukcie, "ktorých cieľom je naťahovanie času pred konečným rozhodnutím v spore".

Na podporu pozície štátu vystúpili v súdnom konaní ako intervenienti Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Spor medzi štátom a finančnou skupinou Penta trvá od roku 2010. Penta pôvodne chcela od štátu 750 miliónov eur za zákaz zisku. Zákon upravujúci podnikanie zdravotných poisťovni sa medzičasom zmenil. Finančná skupina žalobu nestiahla. Ďalšie súdne pojednávanie vo veci sa uskutoční 8. februára 2019.