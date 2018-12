Ostrá reakciu Smeru na Kočnerove nahrávky z kauzy Gorila: Útok na médiá

BRATISLAVA - Zdá sa, že kauza Gorila opäť ožíva. Počas domových prehliadok u podnikateľa Mariana Kočnera našla polícia nahrávku, ktorá má byť totožná so spisom Gorila. Smer v svojej reakcii nesklamal a opäť sa navážal do médií. Strana zároveň tvrdí, že ide o škandál druhej Dzurindovej vlády a ich meno sa len účelovo špiní.

Policajti našli v trezore podnikateľa Mariana Kočnera, ktorí čelí niekoľkým obvineniam, USB kľúč, na ktorom objavili zvukové nahrávky totožné so spisom Gorila. Zrejme najviac môže v súčasnosti nahrávka uškodiť expremiérovi Robertovi Fico. Strana Smer vydala stanovisko, v ktorom sa opäť naváža do médií, strany SaS a vinu hádže na druhú Dzurindovu vládu.

Kauza druhej Dzurindovej vlády

„To, čo predvádzajú denník SME, denník N a politická strana SaS vo veci údajného spisu Gorila, je mimo akýchkoľvek hraníc zdravého rozumu,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku strany, ktoré poskytol hovorca Ján Mažgút s tým, že strana SaS bola v čase zverejnenia spisu vo vláde pod vedením Ivety Radičovej. Podľa Smeru liberáli ignorovali ohavnosti pri privatizácii strategického majetku počas druhej Dzurindovej vlády.

Smer chce vyvodiť právnu zodpovednosť

„A sú to denníky SME (vlastnený finančnou skupinou Penta) a Denník N (vlastnený zakladateľmi Esetu), ktoré sa spoliehajú na krátkosť ľudskej pamäte,“ zopakovala strana. Na tom, že sa to týka druhej Dzurindovej vlády nezmení podľa strany nič, ani účelové spájanie Smeru a jeho predstaviteľov s touto kauzou. „SMER-SD bol v tom čase čisto opozičným subjektom, ktorý nemal absolútne žiadny vplyv na rozhodnutia súvisiace s privatizáciou strategických podnikov, pre ktorú sa rozhodla druhá Dzurindova vláda,“ uviedla strana.

Podľa Smeru je cieľom oboch denníkov pošpiniť nevinných ľudí a vychádzať z presvedčenia, že za klamstvá a krivé obvinenia nebudú niesť žiadnu zodpovednosť. Strana v tejto spojitosti spomenula vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Tak sa rozhodli, že kauzu Gorila druhej Dzurindovej vlády hodia na stranu SMER – sociálna demokracia a jej predstaviteľov. Denník N a denník SME musia niesť právnu zodpovednosť za klamstvá a krivé obvinenia, ktoré šíria,“ dodala strana na záver.

Kauza Gorila

Úrad špeciálnej prokuratúry v utorok (4. 12.) potvrdil, že domové prehliadky u Mariana Kočnera sa konali v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie na otázky okolo ďalšieho postupu vo vyšetrovaní úkladnej vraždy a kauzy Gorila ÚŠP zatiaľ odpovedať nechce.

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu v prípade Gorila Marek Gajdoš uviedol, že s najvyššou pravdepodobnosťou nebudú nahrávky použiteľné ako zákonný dôkaz, ale ak by to tak bolo, išlo by o obrovský prínos pre vyšetrovanie a vie si predstaviť aj vznášanie obvinení v súvislosti s preukázanými finančnými tokmi.

Kauza Gorila je politická kauza, ktorá sa začala uniknutím tajného dokumentu s krycím názvom Gorila zo SlS v decembri 2011. V spise sa nachádzajú informácie o stretnutiach politikov v byte na Vazovovej ulici so šéfom finančnej skupiny Penta, ktorého mala SIS sledovať v rokoch 2005 až 2006. Bolo to v čase druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Spis opisuje detaily údajných Haščákových rozhovorov s politickou a ekonomickou špičkou o províziách a úplatkoch, o pochybnej privatizácii, ale aj informácie o údajnom financovaní strán SDKÚ-DS, Smer-SD, KDH a SMK a vtedajšieho ministra hospodárstva Jirka Malchárka. Kauza neskôr vyvolala aj sériu protestov.