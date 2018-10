Bránik o Kočnerovom prevoze: Začína sa hra o tróny! Ak prehovorí, zmení mapu Slovenska

BRATISLAVA - Radovan Bránik, ktorý na svojom blogu postupne odkrýva mafiánske praktiky v Podpoľaní a ich prepojenie na vplyvných ľudí, sa dnes vyjadril na sociálnej sieti aj k najpálčivejšej kauze, ktorou žije Slovensko. Nie je ňou nič iné ako zadržanie a uvalenie väzby na štyroch podozrivých z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ku ktorej došlo vo februári tohto roka. Jedna z nitiek, kto by mohol byť objednávateľom tohto brutálneho skutku, vedie až ku kontroverznému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi, ktorého včera previezli z vyšetrovacej väzby v Bratislave do väznice v Leopoldove. Podľa Bránika sa začína veľká hra o tróny zvaná “procesné pochybenia.”

Radovan Bránik tvrdí, že prvým zlým signálom je, že Kočnera previezli bez patričného vyrozumenia jeho právnych zástupcov a tajnostkárky dodal, že existujú ešte "dve ďalšie zatiaľ nezverejnené formálne chyby, ktoré však môžu slúžiť ako kľúče pri náhlom a verejnosťou nečakanom odchode na slobodu hlavnou bránou. Ešte nič nie je vyhraté a ešte nič neskončilo: naopak, toto je iba začiatok veľmi dlhého príbehu".

Domnieva sa, že ak sa Kočnera podarí udržať za mrežami, porozpráva veci, ktoré zmenia mapu krajiny. Nepatrí totiž k tým ľuďom, ktorí by sa obetovali pre iných a nemá odolnosť odsúdeného mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka, ktorý vydržal mlčať poriadne dlho aj napriek zradám kumpánov. Ak ho však prepustia skôr, ako prehovorí, bude to známka, že zlo opäť zvíťazilo a orgány činné v trestnom konaní nie sú schopné objektívne plniť svoju základnú funkciu.

Radovan Bránik Zdroj: archív RD

Bránik dúfa, že tí na strane dobra sa pochybení nedopúšťajú vedome a úmyselne a mali by ich urýchlene napraviť, pretože "je priveľa mocných, ktorým záleží na tom, aby Marián K. mlčal. Nebolo tomu tak vždy. Naopak. Vždy boli radi, keď sa rozkecal. Nebol bezvýznamný a vždy spustil krik a pritiahol na seba pozornosť, aby si ľudia a médiá nevšímali špinavosti, ktoré sa práve odohrávali niekde inde. Mal za to patričný podiel na zisku a získaval popritom kompromateriály na svojich “priateľov,” Len tak, pre istotu. Ale nebol pánom, hoci sa tak vždy túžil vidieť. Bol iba strednou triedou, stále ňou je. Kým nezačne hovoriť, budú sa snažiť mnohí ovplyvniť kohokoľvek a za akúkoľvek cenu, aby to tak ostalo naďalej a nik nedovidel o poschodie vyššie".

Dôležité preto podľa blogera je, aby sa Kočner nedostal na slobodu skôr, ako sa mu rozviaže jazyk. Keď si pustí ústa na špacír, začnú padať mená a spojenia, pretože on nebol na vrchole pyramídy.

"Spomínate si na nedávne zbratanie sa dvoch bývalých úhlavných nepriateľov v kauze "zmenky"? V čase keď sa bili o Markízu, používal Pavol R. ako ochranku partičku zloženú z ukrajinsky hovoriacich spoluobčanov. Ale nielen, našlo sa medzi nimi zopár Slovákov. Ten istý Pavol R. ako šéf jedinej z vtedy dostupných televízií priniesol šot z oslavy narodenín Mikuláša Černáka: na fotkách z oslavy vidno jeho "vojaka," človeka, ktorý si namiesto služby vlasti vybral organizovaný zločin a neskôr predal bezpečnostným zložkám svojho šéfa výmenou za beztrestnosť. Snímky sú rozmazané, ale podvedomie podpoľancov si s nimi iste poradí. Dnes je to človek, ktorému v kraji prejde všetko. A z bývalých nepriateľov sú náhle spojenci a kauze, ktorá sa blíži na povrch vystupuje ako na potvoru ďalšia, doteraz neznáma "zmenka." Otázkou vraj teda je, čo a odkedy spája Mariána Kočnera a Miroslava Suju a prečo boli doteraz obidvaja beztrestní.

Zdroj: FB/Radovan Bránik

Zdroj: FB/Radovan Bránik

Bránik povedal aj svoj názor na to, že cena za vraždu sa zdá niektorým príliš nízka a prevedenie poloamatérske. To, kto a za koľko skutočne vraždu objednal a koľko zostalo sprostredkovateľom, sa dozvieme až neskôr. Zlou správou podľa neho je, že expremiér Robert Fico a spol. ešte stále disponujú nadštandardnými informáciami zvnútra tímu a že časť občanov je imúnna voči akejkoľvek katastrofálnej správe spojenej s Ficom, keďže Smeru opäť stúpajú voličské preferencie.