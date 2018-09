Detvianska kauza a prepojenie na kotlebovcov: Kontroverzný muž je tieňovým ministrom vnútra

BRATISLAVA - Po tom, čo bloger Radovan Bránik zverejnil svoje zistenia v kauze mafiánskych praktík v Detve a avizoval ďalšie pokračovanie svojho článku, sa začali veci hýbať. Miestny bytový a teplárenský podnik Bytes pravdepodobne nestál o negatívnu publicitu, a tak zrušil zmluvy s kontroverznými ľuďmi. Ich mená možno nie sú bežným občanom na Slovensku známe, no ich spolupráca so stranou Mariána Kotlebu, je vcelku zaujímavá.

"Na základe upozornení z externého prostredia sme okamžite začali preverovanie pracovnoprávnych a zmluvných vzťahov a všetky, ktoré by mohli znamenať pre Bytes reputačné, či iné ohrozenie sme ukončili, alebo vo veľmi krátkom čase ukončíme. Ján Budač, konateľ," citoval konateľovo vyjadrenie Bránik.

Konkrétne ide o Mareka Mališa, pravú ruku Miroslava Suju spájaného s mafiánskym bossom Mikulášom Černákom. Suja sa obklopil členmi partie Aeterna Germanitas ("Večné bratstvo"), kam patrí aj Mališ. Ide o vyšportovaných mladíkov, ktorí nosia na predlaktí rovnaké tetovanie.

Bytes sa zaviazal taktiež zrušiť akékoľvek obchodné vzťahy a zmluvy s podnikateľom Martinom Cibulkom, ktorý si mal podľa nahrávky objednať vraždu svojho konkurenta Pavla Ďurkoveho a Mališovi robil podľa jeho vlastných slov technického konzultanta.

Vľavo Vladimír Krahulec, zvaný Sokol, v tričku Steinar Mališ, druhý sprava Radovan Ryboš, v strede v čiernom Martin Schwartz, vedľa neho Marek Labák, vedľa neho Peter Vrťo, úplne vpravo Ján Chlebničan. Zdroj: Sme Blog/Radovan Bránik

Bránik uviedol, že Mališovo nečakané vyhodenie z firmy vzbudilo v skupine jeho priateľov veľkú nevôľu a objasnil aj to, kto je kto v Aeterna Germanitas. "Vladimír Krahulec, zvaný Sokol býva skupinou zvyčajne používaný na podradnú špinavú prácu. Marek Mališ kedysi za stranu zelených kandidoval vo voľbách na župana, odstúpil v prospech Mariána Kotlebu. Radovan Ryboš kedysi "pracoval" za Kotlebových čias v regionálnej správe ciest a neskôr jeho firmy čerpali dotácie od župy ovládanej ĽSNS, Martin Schwartz na diskotéke v Hriňovej urobil na Veľký pondelok hneď dve chyby: bodol do brucha 30 ročného muža, ktorý bol nešťastnou zhodou okolností synom bývalého policajta a zároveň jedného z najbližších Sujových ľudí(...). Marek Labák je považovaný za nepodstatnú postavičku, ale snaží sa o vyšší status, Peter Vrťo podniká s ďalším Sujovým blízkym človekom Ostrihoňom, Ján Chlebničan je zas bývalým Sujovým obchodným partnerom, Miroslav Suja samotný je aktuálne odborníkom Kotleba - Ľudovej strany Naše Slovensko na bezpečnosť, a.k.a. tieňovým ministrom vnútra," opísal prepojenia členov skupiny a Suju na kotlebovcov.

"Je doslova fascinujúce, že práve šéf tejto partie Suja chce zbavovať Slovensko cudzincov a parazitov zastupujúc ĽSNS, hoci ani to netreba preceňovať. Prešiel už Smerom, podporou Mosta - Híd a tiež Stranou zelených," dodal Bránik.

V súvislosti s nahrávkou, v ktorej sa hovorí o objednávke vraždy, spomenul bloger ďalšie dve osoby. "Pri mene Minich málokto spozornie a ešte menej ľudí si ho dá do príbuzenskej súvislosti s bývalým šéfom odboru zvláštnych operatívnych činností Ľubomírom Minichom, alias Zeus. Keď je však ďalší bývalý agent tejto viackrát premenovanej policajnej spravodajskej zložky dokonca priamym spoločníkom vo firme, kde ho vystriedal práve človek, ktorého vraždu si objednával Cibulka, je načase spozornieť: zvlášť v prípade, keď je tým spoločníkom Dušan Kemény, alias Pastucha, ktorý ešte za Lexových čias riadil legendárne 52 druhé oddelenie SIS, ktoré sa venovalo diskreditácii politikov a útokom na novinárov, čo možno dohľadať aj v Mitrovej správe o SIS a mnohých iných zdrojoch," vysvetlil Bránik s tým, že práve to je jeden z možných dôvodov, prečo sa v Detve a okolí mnohým ľuďom prepiekli veci, za ktoré by boli v iných krajoch nekompromisne trestne stíhaní.

Radovan Bránik avizoval, že jeho ďalší blog sa bude venovať témam "Kto vhodil granát do objektu firmy DTnet?" a aj navonok úplne nevinnému združeniu MAS PODPOĽANIE. Pre svoju bezpečnosť sa rozhodol ďalší článok písať v inej krajine, na inom počítači a používať iný telefón.