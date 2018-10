Politici, ktorí mali ku Kočnerovi blízko: Veľký prehľad kontaktov nedoknuteľného podnikateľa

Líder hnutia Sme rodina spočiatku tvrdil, že obvinenú Alenu Zsuzsovú nepozná. O jej existencii nevedel, pre TV Markíza neskôr priznal, že sa s ňou aj stretol. Rozpor v jeho tvrdeniach vysvetlil pre Denník SME. „Meno Alena Zsuzsová mi nič nehovorilo a nikdy v živote som ho nepočul. Preto mi vôbec nenapadlo, že to môže byť rovnaká osoba ako Aja, s ktorou som bol v kontakte pred desiatimi rokmi,“ vysvetlil poslanec. Včera vypovedal Zoltán Andruskó, ktorý sa ako jediný rozhodol spolupracovať. Uviedol, že vraždu si objednal Kočner.

Smsky s Ajkou

To, že Ajka, ktorú pozná Kollár, môže byť objednávateľkou si spojil aj kvôli novinárov. Napadlo mu, že to môže byť ona. „Našiel som v telefóne starú komunikáciu. Potom sme pátrali, či by to mohla byť tá istá osoba cez telefónne číslo, ktoré vtedy platilo,“ uviedol Kollár. Fotky, ktoré sa objavili v médiách porovnal s tými, ktoré mal v telefóne. „Tam sa na ženu zo zadržania vôbec nepodobala. Neviem, či sa niekto dokáže za desať rokov takto zničiť, či sú za tým lieky, alebo niečo iné. Tie dve osoby sa na seba vôbec nepodobajú.“

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Zsuzsová Kollára pred pár rokmi kontaktovala. To, odkiaľ mala jeho číslo poslanec nevedel. V telefóne si ju uložil ako „omyl“ a komunikoval s ňou ďalej. Napísal jej, že sa pomýlila a písala si ďalej. „Ponúkala mi nejaké pozemky. Ich predaj sprostredkúvala a mala by z toho províziu. V tom čase som uvažoval o kúpe, párkrát sme sa stretli.“ Nakoniec nič nekúpil, preto ho poprosila, či jej nemôže prispieť. „Mala nejaký finančný problém a malé dieťa. Mal som pocit, že súrne potrebuje peniaze, vycítil som, že ju niečo tlačí.“

Kočnerove známosti

Kollár však nebol jediný, s kým sa poznala. Zsuszová mala údajne kontakty na viacerých politikov. O niektorých vie aj Kollár, no odmietol povedať, ktorí to sú. Dozvedel sa, že Alena sa pozná aj s Kočnerom. „Baba z Komárna pozná Kočnera, zamyslel som sa, že fíha, asi má kontakty, ale to bolo všetko,“ uviedol Kollár. Kočner sa pozná s viacerými slovenskými politikmi.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Béla Bugár

Šéfa Mostu s Kočnerom nikdy nič nespájalo. Dokonca sa o ňom kontroverzný podnikateľ, ktorý v súčasnosti čelí viacerým obvineniam, nikdy ako o priateľovi nevyjadrol. V marci tohto roku sme vás informovali o tom, že sa Bugár stretol s Kočnerom na Maldivách. Kým Bugár stretnutie nepoprel, Kočner najprv stretnutie zatĺkal, no potom svoju odpoveď predefinoval.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Robert Fico

Kočnera pozná aj trojnásobný premiér Robert Fico. Kočner v minulosti priznal, že si s Ficom potykal. Bolo na pracovnom stretnutí na Donovaloch. Fico sa na túto tému nevyjadroval. S Kočnerom ho nenájdete na žiadnej spoločnej fotografii. Expremiéra spája s Kočnerom luxusná rezidencia Bonaparte, ktorú vlastní podniakteľ Ladislav Bašternák.

Zdroj: Topky/Maarty

Z komplexu sa poslanec Fico stále neodsťahoval. Na nedávnej tlačovke povedal, že má teraz viac času, tak bude túto situáciu riešiť. Kočner vlastnil istý čas v Bonaparte byt, ktorý neskôr predal, istý čas bol teda Kočner Ficovým susedom.

Richard Sulík

V čase, keď bol Sulík predsedom parlementu, sa stretol s Kočnerom. V roku 2010 sa Richard Sulík stretával Kočner so Sulíkom priamo u neho doma. Témou ich rozhovor bola napríklad aj voľba generálneho prokurátora. Šéf SaS neskôr priznal, že spravil chybu. S Kočnerom sa nevidel podľa jeho slov už osem rokov.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Igor Matovič

Tajné schôdzky absolvoval Kočner aj s lídrom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom v roku 2012. Údajne to podľa Kočnerových slov trvalo až šesť hodín. Matovič neskôr poprel, že by s Kočnerom sedel hodiny a zároveň povedal, že sa s ním stretol len raz, pričom nevedel, čo je Kočner zač.

Zdroj: OĽaNO

Václav Mika

Aj terajší kandidát na bratislavského primátora a bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika sa s kontroverzným podnikateľom pozná. Kočner tvrdí, že si s ním potykal a že sa stal riaditeľom televízie na jeho odporučenie. Podľa Miku však stoja na opačných stranách barikády.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Beňová a kamoši z Donovalov

Kočner považuje europoslankyňu Moniku Beňovú za jednu z mála priateliek v politike. To, že patrí medzi jeho najbližších priateľov, priznal aj v médiách. Beňová známosť s Kočnerom nepoprela, podľa jej slov patril k ľuďom, s ktorými sa v minulosti stretávala, pretože to bol spolužiak jej prvého manžela. Poznajú sa vyše 30 rokov. Posledný kontakt mali údajne pred piatimi rokmi.

Zdroj: SITA/Marko Erd, Diana Černáková, Branislav Bibel

Rovnako dlho pozná Kočnera aj Boris Kollár, podľa neho však nie sú priateľmi. Videli sa počas rôznych príležitostí, ako bola svadba Moniky Beňovej a Fedora Flašíka, na plese v opere či na rôznych iných akciách. Nikdy jeho prítomnosť podľa vlastných slov nevyhľadával. Stretával ho však na Donovaloch, keďže tam Kočner podnikal.

Na spoločenských akciách ho stretával aj Glváč. Kočner sa v minulosti totiž chválil priateľstvom aj s bývalým ministrom obrany. Glváč známosť s Kočnerom priznal, no nevideli sa niekoľko rokov. Stretával ho aj na Donovaloch, kde však už pár rokov nepatrí k jeho susedom. Apartmán od Kočnera kupoval pred časom súčasny bratislavský župan Juraj Droba. Práve kvôli predaju sa s ním vraj niekoľkokrát stretol.

Robert Kaliňák a Ján Počiatek

K dlhoročným známostiam Kočnera patrí aj exminister vnútra Robert Kaliňák a exminister financií a dopravy Ján Počiatek. Poznajú sa takmer dvadsať rokov a zoznámili sa na dovolenke. Kaliňák vlastní akcie spoločnosti B.A.Haus, ktoré odkúpil od Bašternáka. Ten predal Počiatkovi byt v komplexe Bonaparte či chatu na Donovaloch. Bašternák figuroval s Kočnerom v kauze prevodov bytov v komplexe Five Star Residence.