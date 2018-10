Susedia o Alene, ktorá si mala objednať vraždu Kuciaka: Vzťah s Kočnerom? O tom vedeli všetci!

V Komárne na juhu Slovenska polícia zadržala 44-ročnú Alenu len deň po tom, ako zasahovala v Kolárove. V médiách sa objavili informácie o tom, že Alena má byť tlmočníčka, ktorá mala prekladať aj kontroverznému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi, ktorý je momentálne vo väzbe. Kočner má byť dokonca krstným otcom jej dcéry, ktorú má Alena so známym podnikateľom Marianom Markovičom, prezývaným Ampulka. S ním bola zosobášená a pred 11 rokmi sa rozviedli. Markovič má byť momentálne na dovolenke.

Kočner, ktorý je obvinený v kauze falšovania zmeniek a momentálne je vo väzbe, však po svojom advokátovi Martinovi Pohovejovi odkázal, že to je lož. “Môj klient prehlasuje, že ako krstný otec je uvedený len na dvoch krstných listoch. Obe deti sú mužského pohlavia a dnes majú viac ako 30 rokov. Ďalej prehlasuje, že nikdy nevyužil žiadne tlmočnícke služby do talianskeho jazyka, nikdy nezamestnával žiadnu tlmočníčku a ani tlmočníka. Taktiež nikdy neobchodoval so žiadnymi talianskymi firmami. V meste Komárno bol len raz v živote, a to pred rokom 1989,“ napísal Pohovej.

Vpravo Kočnerova dcéra, vľavo dcéra Aleny, ktorej má byť podnikateľ krstným otcom. Zdroj: FB/A.K., M.M. ​

Miestni v tom majú jasno

Obyvatelia Komárna však o tom, že Alena s dcérou mali s kontroverzným podnikateľom bližší vzťah, vôbec nepochybujú. "On sem nechodil, ale malá Mia sa všade chválila tým, že jej krstný otec je práve Kočner, vedeli to všetci," povedala neďaleká susedka. Mia je momentálne so svojou babkou, mamou obvinenej Aleny, v ich dome na Okružnej ceste. "Vôbec nevychádzajú, malá ani nechodí do školy. Jedine kurátorku tam pušťajú," hovorí susedka.

Pred domom parkuje luxusné auto so zlatomoraveckou ŠPZ, ktoré bolo kúpené v máji 2018. Alena je už však 15 rokov nezamestnaná. Predtým figurovala v niekoľkých talianskych firmách. "Nerobí nikde, neviem odkiaľ brala peniaze. Keď mala len tak požičať niekomu 20-tisíc a pritom toľké roky nerobí. Vyvážala sa na luxusných autách," dodáva suseda.

Podľa našich informácií Alena s dcérou často navštevovali aj Donovaly a hotel, ktorého majiteľom je práve Kočner. Po dedine sa dokonca povráva, že medzi Alenou a Kočnerom bol bližší vzťah. Objavili sa špekulácie aj o tom, že Mia by mohla byť jeho dcérou. Väčšina miestnych sa však vyjadruje opatrne, pretože majú strach.

Objednávka za 70-tisíc

Vraždu novinára Jána Kuciaka si mala objednať práve Alena Zsuzsová za 70-tisíc eur. Z toho 50-tisíc malo byť vyplatených v hotovosti a 20-tisíc bolo odpustenie dlhu, ktorý mal ďalší obvinený, Zoltán Andruskó, voči Alene. Ten mal byť sprostredkovateľ medzi ňou a Miroslavom Marečkom s Tomáš Szabom, pričom Marečka mal byť vodič, ktorý strelca Szaba priviezol do Veľkej Mače. Objednávka mala byť na jednu osobu. "To dievča, chúďa, bolo len v zlom čase na zlom mieste," povedal na brífingu generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Je však viac ako pravdepodobné, že Alena nebola konečným článkom pyramídy. Skutočný zadávateľ a motív, prečo bol popravený investigatívny novinár, zatiaľ známy nie je.

Blízko aj ku Kollárovi

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk mala mať Alena Zsuzsová blízko aj k lídrovi strany Sme rodina, Borisovi Kollárovi. Poslancovi sa mala ozvať pred ôsmimi rokmi, ten však tvrdí, že ide o omyl.

„Napísala mi sms, omylom, tak som s ňou začal komunikovať,“ povedal pre portál Kollár. Ten hovorí, že sa s ňou stretol asi trikrát. Zsuzsová vždy prišla za ním, prosila si od neho peniaze pre svoju dcéru, poslanec ale tvrdí, že to preňho nebolo nič výnimočné, o pomoc ho žiadalo a žiada veľa ľudí. „Nejaké peniaze som jej dal. Pôsobila na mňa ako normálna žena, ktorá nevie uživiť decko. Nemal som pocit, že je nejaká kšeftárka, a odvtedy nič,“ pokračoval Kollár. Podľa Kollára mu chcela dohodiť rôzne nehnuteľnosti a pri stretnutiach spomínala Kočnera.

Vyšetrovanie v číslach

Polícia zasahovala vo štvrtok, 27. septembra v Kolárove. Niekoľko hodín prehľadávala dom, v ktorom žil Tomáš Szabo so svojimi rodičmi. Na druhý deň zadržali aj Alenu Zsuzsovú. V nedeľu rozhodoval Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici o tom, či štvoricu obvinených nechá vo väzbe. Proti rozhodnutiu sa odvolali všetci, okrem Zoltána Andruskóa.

- 12 domových prehliadok

- 13 prehliadok iných priestorov

- 570 zaistených stôp (zbrane, zhodný náboj, počítače, mobil použitý pri vražde)

- 1000 hodín odpracovali policajti od štvrtka do nedele

- 58 policajtov NAKA zasahovalo

- 12 kriminalistických technikov bolo na miestach zásahov

- 55 príslušníkov Lynx Commando zasahovalo

- 30 policajtov z PPÚ bolo tiež na mieste - nechýbali kynológovia, experti z KEÚ, počítačoví technici ani Europol

- 90 členov má špeciálny vyšetrovací tím