Anna päť rokov prežívala doma peklo: Neustále nadávky a bitky, tyranovi však zmiernili trest

Podľa odvolacieho súdu na jeho nápravu postačí aj päť rokov a navyše musí absolvovať protialkoholické liečenie. Deák s Annou a jej dcérou žili v unimobunke v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Rykynčiciach. Najmä pod vplyvom alkoholu jej vulgárne nadával, bil ju rukami i palicou, či vedrom a inými predmetmi. Navyše ju podozrieval z nevery. Podľa súdu sa to malo diať od februára 2014 do januára tohoto roku, keď Anna podala na neho trestné oznámenie a priložila aj lekárske správy o zraneniach.

Okresný súd vo Zvolene uznal Deáka za vinného zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Uložil mu za to trest jedenásť rokov odňatia slobody nepodmienečne a nariadil mu absolvovať protialkoholické liečenie. Proti rozsudku sa obžalovaný odvolal a tvrdil, že trest je neprimerane prísny. Poukázal na rozporné výpovede Anny a na to, že sa hádali medzi sebou a aj ona bila jeho. Tvrdil, že bol pre ňu i jej dcéru živiteľom.

Poslal sudcovi listy, ktoré mu Anna písala do väzby. Tvrdila v nich, že ho stále má rada a chcela, aby sa vo väzení správal slušne. Podľa jeho obhajcu žil Deák v komunite, kde platí: keď ma nebiješ, nemáš ma rád. Predseda senátu podčiarkol, že to, čo je v komunite bežné, nebude spoločnosťou tolerované. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a predseda senátu nariadil výkon trestu. Deák si ho odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia. Do trestu sa mu zaráta aj väzba, v ktorej bol od januára tohoto roku.