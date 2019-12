Prípad týraného Maťka (4), ktorý bojuje o život: Modrinu mi spravil oco, povedal chlapček lekárke

O prípade Martinka, ktorý už minulé Vianoce strávil v nemocnici a neskôr skončil na približne pol roka v opatere starej mamy v neďalekej obci Čierny Balog, sme vás informovali už v stredu. Aj pred rokom mal chlapcovi zranenia spôsobiť otec. V tom čase prípad taktiež vyšetrovala polícia, no týranie sa nepotvrdilo. Okresný súd v Brezne napokon v júni rozhodol, že sa má vrátiť k rodičom.

Martinko bojuje o život v nemocnici. Zdroj: Facebook

Neprešiel ani ďalší polrok a dieťa znova skončilo v opatere lekárov, avšak s oveľa vážnejšími zraneniami. Ruku mal na chlapca opäť zdvihnúť rodič. Martinka museli po jeho vyčíňaní operovať. Jeho stav je aj po niekoľkých dňoch vážny, no stabilizovaný. Podľa nášho zdroja z prostredia nemocnice nie je pri vedomí, no začína vnímať vonkajšie podnety. Mareka obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví, momentálne je väzobne stíhaný. Prípadom sa už zaoberá aj Generálna prokuratúra.

Modrinu mi spravil oco

Na celom prípade je zarážajúce najmä to, že napriek snahe starých rodičov, sledovaniu domácnosti zo strany úradov, vyšetrovaniu polície a konaniu súdov, sa nepodarilo zabrániť tomu, aby škôlkar trpel. Zdroj blízky rodine opísal, že chlapec prežíval v domácnosti v Hronci muky takmer na dennom poriadku. Mal byť vychudnutý a neraz mal mať na tele modriny, dokonca mal utrpieť aj zlomeniny.

Otec Martinka s jeho súrodencami. Zdroj: Facebook

Redakcia topky.sk má k dispozícii uznesenie Okresného súdu Brezno, v ktorom sa uvádza aj to, že otec mal trestať len Martinka, zatiaľ čo jeho troch súrodencov nebil. Dôvodom malo byť to, že si myslel, že nie je biologickým otcom chlapca.

"Z opisu vykonaného šetrenia v rodine vyplynulo, že (Martin, pozn. red) mal na sebe viditeľné známky zranenia na tvári a hlave. Na jeho tvári sa nachádzali hematómy modré až žlté, hematóm pod pravým okom. Na zadnej časti hlavy sa nachádzala chrasta veľkosti priemeru cca 2 cm., viditeľný bol veľký opuch v okolí chrasty. Na ušiach maloletého sa nachádzala zaschnutá krv. Zo zistenia ďalej vyplynulo, že dieťa je chudé, vyčnievajú mu rebrá a kľúčne kosti," uvádza sa v uznesení. Zdravotný stav teda naznačoval, že maloletý môže byť týraný.

Počas vyšetrenia Martinka lekárkou na príjmovej ambulancii mal chlapec dokonca sám uviesť, že modrinu mu spravil oco. "Skutočnosť, že maloletý je doma bitý častejšie, potvrdili v rozhovore aj jeho súrodenci," znejú neuveriteľné slová v dokumente. V januári, teda v čase, keď jeho otca vyšetrovala polícia, bol teda Martinko zverený do opatery starej mamy. No jej radosť bola napokon predčasná.

Zdroj: Reprofoto:Uznesenie OS Brezno

Týranie sa nepreukázalo

Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová priblížila, že ÚPSVR Brezno v uvedenej rodine vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately od 17.12. 2018, kedy policajný zbor požiadal o súčinnosť pri previerke informácií o fyzickom týraní dieťaťa.

Napokon sa ale nepreukázalo, že dieťa bolo týrané. "Na pojednávaní vo veci zverenie Martina do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky v júni 2019, rodičia na súde uvádzali, že neboli obvinení z trestnej činnosti a chcú sa o mal. Martina starať, nesúhlasili s tým, aby bol Martin zverený do NOS starej matke. Zástupkyňa prokuratúry Brezno tiež uviedla, že výsledky vyšetrovania nepreukázali, že by bol maloletý Martin týraný a navrhla maloletého vrátiť do biologickej rodiny," reagoval ÚPSVR.

Kolízny opatrovník v tom čase podľa stanoviska uviedol, že nezistil závažné nedostatky ani na strane starej matky v starostlivosti o maloletého, no rovnako ani na strane rodičov v starostlivosti o ďalšie tri deti. Rozhodnutie teda ponechal na zváženie súdu.

Ten 10. júna odklepol, že sa chlapček vráti k rodičom. "Podľa súdu v čase vydania neodkladného opatrenia vydané Uznesenie bolo v prospech mal. Martina, avšak v priebehu ďalšieho dokazovania sa podozrenie voči otcovi maloletého nedokázalo," opísala Lukáčová.

Úrad potom podľa vyjadrenia Lukáčovej nepretržito v rodine vykonával opatrenia a poskytoval jej pomoc. Domácnosť pravidelne navštevovali, hovorili s rodičmi aj s ostatnými deťmi. Dokonca aj s Martinkom, ktorý bol aj fyzicky kontrolovaný. Súčinný mal byť v tomto prípade aj obecný úrad, situáciu mali kontrolovať aj u detského lekára a v škôlke. Materská škola v Hronci sa však k situácii odmietla vyjadriť. Zdôvodnili to tým, že prebieha vyšetrovanie.

Martinkova matka sa stiahla do úzadia. Zdroj: Facebook

Ešte 25. novembra mal byť úrad v telefonickom kontakte s matkou, ktorá oznámila návštevu logopéda a detskej lekárky s Martinkom. O deň neskôr ich kontaktovala kriminálna polícia, keďže došlo k incidentu.

Ako je však možné, že si nikto nič nevšimol aj napriek kontrolám? Zdroj blízky rodine sa domnieva, že rodičia počas návštev pracovníkov v domácnosti dieťa vymenili za súrodenca, keďže sa podľa jeho slov náramne podobajú. Či sú dohady správne, respektíve kto v tomto prípade pochybil, ale preukáže až vyšetrovanie polície a Generálnej prokuratúry.