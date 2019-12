Tínedžer (19) z Galanty zavraždil svojho otca, ktorý týral rodinu: Dávidovi znížili trest

V septembri 2017 došlo v Galante k tragédii. Večer sa prišiel na políciu vtedy 17-ročný mladík udať. Policajtovi oznámil, že zabil svojho otca. Už sa nedokázal pozerať na to, ako terorizuje jeho matku a zavraždil ho. Včera poslal Dávida Baka Odvolací súd v Trnave do väzenia.

Osudná noc v Galante

Dávid udrel svojho otca v osudný večer trikrát do hlavy robotníckym kladivom a 17-krát ho bodol kuchynským nožom. Matka so synom roky prežívali peklo. Jeho otec (†41), údajný alkoholik, ich psychicky a fyzicky týral. To, čo sa dlhé roky v dome odohrávalo, nikdy nikomu nepovedali. Otec sa im vyhrážal, že ak to povedia, zabije ich. „To, čo som si zažil, si nezažije každý, nemôžem to nazvať detstvom,“ povedal Dávid pre tvnoviny.sk.

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

K hroznému činu sa odhodlal po tom, čo počul v noci plakať svoju mamu. „Bol to mimoriadne vystupňovaný afekt, ktorý takto zhodnotil najrenomovanejší znalecký ústav na Slovensku,“ povedal jeho advokát Daniel Lipšic. Dávid mal v tom čase takisto vypité, no ani to nebolo dôvodom na to, aby dostal len podmienku či probačný dohľad.

Svoj čin oľutoval, odsúdili ho na dva roky

Po incidente sa vtedy 17-ročný Dávid na polícii sám udal. Pred súdom sa takisto priznal a svoj čin oľutoval. Prvostupňový súd ho odsúdil na štyri roky a voči rozsudku sa odvolal. „Chcel by som v prvom rade povedať, že mi je naozaj ľúto, že som musel zájsť až takto ďaleko,“ povedal Dávid pred trojčlenným senátom pred vynesením rozsudku.

Zdroj: reprofoto tvnoviny.sk

Dávid je už dospelý, má priateľku, s ktorou plánuje spoločnú budúcnosť. Po tragédii sa totiž z rodinného domu odsťahovali. Dávidova matka aj príbuzní prežívali verdikt súdu naozaj ťažko. Ani Dávid sa na súde neubránil plaču, svoj čin chce napraviť a zaradiť sa do normálneho života.

Otcovražda

K vražde došlo začiatkom septembra pred dvoma rokmi. Dávid sa večer vrátil domov a našiel svoju matku opäť v slzách. Po rokoch týrania sa posmelený alkoholom rozhodol, že takto to už ďalej nejde. Vzal do ruky robotnícke kladivo a šiel za otcom, ktorý spal opitý na posteli. Trikrát ho udrel do hlavy a dobodal ho 17-krát. Muža našli s devastačnými poraneniami hlavy a otvorenými ranami na hrudi. Týranie na súde priznal nielen Dávid, ale aj viacerí svedkovia. Podľa neho sa týranie v posledných týždňoch pred otrasným činom stupňovalo. Rodina dúfa, že po roku a pol, kedy ho môžu prepustiť, príde domov.