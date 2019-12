Dávid (19) zavraždil otca, ktorý týral rodinu: Zvrat v prípade, zasiahla prezidentka Čaputová

Do prípadu zasiahla prezidentka.

BRATISLAVA - Rodina z Galanty dlhé roky prežívala muky. Matka so synom boli obeťami otca tyrana, ktorý im strpčoval život. Až do chvíle, kým nezasiahol v tom čase len 17-ročný Dávid. Otca v afekte zabil brutálnym spôsobom. Súd ho napokon odsúdil na štyri roky väzenia. Dávid sa odvolal a trest mu znížili na dva roky. No do prípadu zasiahla prezidentka Zuzana Čaputová.