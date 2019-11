Čierny týždeň pre Slovensko: Srdcervúce FOTO, obetavé ženy z Revúcej zahynuli pri záchrane

Záplavy ohrozovali zvieratká z miestneho útulku. Na pomoc im prišli aj ženy pôsobiace v útulku v Rožňave. Záchranná akcia bola takmer na konci, keď došlo k nešťastiu. Trojicu žien stiahol silný prúd rieky Muránka. Jedno z bezvládnych tiel našli hasiči už v osudnú noc v stredu. Neskôr polícia našla telá ďalších dvoch žien i auto.

Našli tretie telo i auto

Hasiči od stredy pátrali po troch nezvestných ženách a po osobnom vozidle. „Jednu z nezvestných osôb sa hasičom, policajtom a dobrovoľníkom podarilo vypátrať v dopoludňajších hodinách (v piatok, pozn. red.),“ uviedli hasiči na sociálnej sieti. „Z dôvodu vysokej hladiny vody, silného toku rieky a zlej viditeľnosti, bol na pomoc pri vyhľadávaní nasadený dron HaZZ,“ opísali situáciu.

Pomocou dronu sa hasičom podarilo potopené vozidlo vypátrať a následne ho vytiahnuť na breh. „Vo vozidle sa nachádzala tretia z nezvestných žien, u ktorej bol konštatovaný exitus,“ dodali hasiči. Nález auta a tretieho telo potvrdila aj hovorkyňa banskobystrických policajtov Petra Kováčiková.

„V prípade sa budú uskutočňovať ďalšie úkony dôležité pre dôkladné vyšetrenie celej udalosti. Podrobnejšie informácie teda poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ uviedla Kováčiková.

Obetavé ženy

Silný prúd rozvodnenej rieky Muráň stiahol v stredu dovedna tri ženy, ktoré mali v revúckom útulku zachraňovať zvieratá ohrozené zvýšenou hladinou vody po intenzívnych zrážkach. Združenie ochrancov a priateľov zvierat upresnilo, že v rieke sa utopili tri ženy z rožňavského útulku, ktoré nebojácne dorazili na pomoc.

„Obetavé ženy, Katka, Zuzka, ktoré suplovali štát a starali sa o zvieratá v útulku, a Zdenka z Rožňavy,“ píše sa v príspevku. Ochrancovia zvierat navyše upozorňujú najmä na to, že ak by v tomto prípade zasiahlo mesto a v evakuácii zvierat by pomohli hasiči, nemuselo sa stať nešťastie. Aj napriek prosbám však údajne všetka práca zostala na dobrovoľníkoch.