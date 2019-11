VIDEO Záchrana psíkov v Revúcej sa skončila smrťou: Predzvesť desivej tragédie, z okolností mrazí

Upršané počasie potrápilo v stredu viaceré oblasti Slovenska. V ohrození boli aj zvieratká z útulku v Revúcej. Na sociálnej sieti preto jeho pracovníci uverejnili prosbu o pomoc. Tá neunikla ženám z útulku v neďalekej Rožňave. Ich snaha zachraňovať mala napokon trpkú príchuť.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Útulok Rožňava

Prúd rieky Muránka bol totiž príliš silný, trojicu žien stiahol. Jedno bezvládne telo hasiči našli už v nočných hodinách. Pátranie ale neskončilo. Všetky záchranné zložky pokračujú v ďalšom hľadaní už od skorých ranných hodín aj vo štvrtok.

Zdroj: Polícia SR

Aj napriek tomu, že na sociálnej sieti pribúdajú slová plné smútku a odkazy do neba pre trojicu žien, polícia upozornila, že informácie o tom, že aj ďalšie dve sú mŕtve, zatiaľ potvrdiť nemôže. Dôvodom je, že ich ešte nevypátrali.

Predzvesť nešťastia

Isté je, že z okolností pred tragédiou mrazí. Len pár desiatok minút pred nešťastím ešte revúcky útulok zverejnil fotografiu zo záchrannej akcie. V tej chvíli nik netušil, čo bude nasledovať. Všetci verili, že najhoršie je za nimi. "Práve evakuujeme posledné psíky. Ďakujeme. Ospravedlňujem sa, že neodpisujem, ale ozaj máme plné ruky práce," uviedli v statuse. Neskôr polícia zverejnila šokujúcu správu.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Labka pomoci - Útulok Revúca

Združenie ochrancov a priateľov zvierat uvádza, že rieka strhla práve tri ženy z rožňavského útulku, ktoré nebojácne dorazili na pomoc. "Obetavé ženy, Katka, Zuzka, ktoré suplovali štát a starali sa o zvieratá v útulku, a Zdenka z Rožňavy," znie v príspevku.

Ochrancovia zvierat totiž upozorňujú najmä na to, že ak by v tomto prípade zasiahlo mesto a v evakuácii zvierat by pomohli hasiči, nemuselo sa stať nešťastie. Aj napriek prosbám však údajne všetka práca zostala na dobrovoľníkoch.

Štátny smútok

V súvislosti so stredajšou tragickou haváriou autobusu pri Nitre navrhol vláde premiér Peter Pellegrini vyhlásenie štátneho smútku. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná ale plánuje na mimoriadnom rokovaní požiadať predsedu vlády, aby si Slovensko v rámci piatkového štátneho smútku pripomenulo aj nešťastie z Revúcej.

"Úprimnú sústrasť pozostalým všetkých obetí a česť pamiatke hrdinkám, ktoré pre záchranu životov zvierat v núdzi obetovali tie svoj," napísalo ministerstvo na sociálnej sieti.