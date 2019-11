Brutálna vražda na východe! Jozef mal zabiť svojho soka a namočil do toho aj manželku, ide o člena ĽSNS

Jozef sa nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod a tak sa odhodlal spáchať ten najhorší skutok. Viackrát dobodal Romana, ktorý zraneniam podľahol. Potom sa rozhodol na mnaželku zatlačiť brutálnym spôsobom. Musela mu pomôcť skryť telo. Chcel si ju tak zaviazať, aby ho nikdy neopustila. Jozef je majiteľom pohrebníctva a aktívnym členom strany Mariana Kotlebu ĽSNS. Strana sa od jeho konania dištancuje.

Jozef si chcel poistiť manželku brutálnou vraždou

„Podľa doterajšieho priebehu vyšetrovania na svojom dvore rodinného domu v okrese Poprad viackrát bodol Romana A., ktorý zraneniam na mieste podľahol. Jozef donútil svoju manželku, aby mu pomohla s odstránením tela,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

Takýmto spôsobom si ju chcel „zaviazať“ do budúcna, aby od neho neodišla. „Lebo majú spoločné kriminálne „tajomstvo“. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom,“ uviedla polícia.

Hrozí mu až 25 rokov

Vyšetrovateľ NAKA Východ spracoval podnet na väzobné stíhanie Jozefa. Za úkladnú vraždu mu hrozí 20-25 rokov za mrežami. „Skutok sa stal v stredu, pričom muž bol zadržaný už v piatok, čo je pre takéto prípady expresná rýchlosť vyšetrovateľa NAKA. Prípad napreduje tak rýchlo aj vďaka výbornej spolupráci NAKA, Krajského riaditeľstva PZ v Prešove a Okresného riaditeľstva v Poprade,“ dodali policajti.

Hrozný čin sa stal v stredu 13. novembra. Tento deň sa zrejme zapíše do, bohužiaľ, smutných dejín Slovenska. V tento deň sa stali ešte dve tragické nehody. Pri zrážke autobusu s nákladiakom zahynulo 12 ľudí. V Revúcej strhol silný prúd vody tri ženy, ktoré chceli zachrániť psíky z útulku.

Člen ĽSNS

Jozef Király sa pred pár rokmi objavil ako majiteľ pohrebníctva a v regióne je známy ako aktívny člen ĽSNS. „Naša strana má nulovú toleranciu voči zlodejom a vrahom .Ak sú medializované informácie pravdivé, naša strana sa od takéhoto konania dištancuje,“ povedal pre tvnoviny.sk hovorca strany Martin Beluský. Király sa už raz dostal do sporu. V apríli tohto roku sa v Spišskom Štiavniku strhla kvôli nálepke hádka a následná bitka medzi Királyom a osadníkmi.

Dôvodom hádky bola nálepka Mariana Kotlebu na zadnom skle osobného auta. Obe strany sa zhodli, že niekto z miestnych nálepku strhol. Každá zo strán mala svoju verziu a tam nastal problém. Király hovoril o ataku, a osadníci o vyhrážkach a provokácii. Podľa miestnych však ak oprví zaútočili bratia Királyovci. Király skončil v nemocnici, kde mu zošili hornú peru. Prípad polícia vyšetrovala.