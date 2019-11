AKTUÁLNE Rieka vyplavila ďalšie telo ženy, ktorá zahynula pri pokuse o záchranu psov

Podľa informácií televízie Markíza našli záchranári telo ďalšej ženy, ktorú strhol prúd rieky Muránka. Doposiaľ našli len jedno tele a po tretej žene stále pátrajú. Telo našli asi 3 kilometre od útulku, v ktorom ženy zachraňovali psy.

K tragédií došlo v stredu neskoro večer, keď silný prúd rozvodnenej rieky strhol tri ženy, ktoré zachraňovali psíkov z útulku. Jedno telo vyplavila rieka ešte v ten večer. Tretie telo ženy sa stále nepodarilo nájsť. Jedna zo žien ešte stihla zavolať na tiesňovú linku s tým, že dve jej kamarátky strhol prúd. Hovor sa však po chvílu prerušil.

Obetavé ženy

Združenie ochrancov a priateľov zvierat upresnilo, že v rieke sa utopili tri ženy z rožňavského útulku, ktoré nebojácne dorazili na pomoc. "Obetavé ženy, Katka, Zuzka, ktoré suplovali štát a starali sa o zvieratá v útulku, a Zdenka z Rožňavy," znie v príspevku. Ochrancovia zvierat navyše upozorňujú najmä na to, že ak by v tomto prípade zasiahlo mesto a v evakuácii zvierat by pomohli hasiči, nemuselo sa stať nešťastie. Aj napriek prosbám však údajne všetka práca zostala na dobrovoľníkoch.

Štátny smútok

V súvislosti so stredajšou tragickou haváriou autobusu pri Nitre navrhol vláde premiér Peter Pellegrini vyhlásenie štátneho smútku. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná ale plánuje na mimoriadnom rokovaní požiadať predsedu vlády, aby si Slovensko v rámci piatkového štátneho smútku pripomenulo aj nešťastie z Revúcej.

"Úprimnú sústrasť pozostalým všetkých obetí a česť pamiatke hrdinkám, ktoré pre záchranu životov zvierat v núdzi obetovali tie svoj," napísalo ministerstvo na sociálnej sieti. Vláda napokon rozhodla, že Slovensko si v piatok 15. novembra uctí obete nehody štátnym smútkom, ktorý bude trvať od 08. do 20. hodiny.