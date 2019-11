ČIERNY DEŇ pre Slovensko! Po nehode pri Nitre zomrelo 12 ľudí, Pellegrini zvažuje štátny smútok

Na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre došlo krátko po jednej popoludní k nehode medzimestského autobusu Nitra - Jelenec a nákladného vozidla s návesom prevážajúceho kameň, autobus skončil v priekope

V dôsledku zrážky zahynulo najmenej 12 ľudí z toho sú štyri maloleté deti, približne 17 ďalších ľudí sa zranilo, traja ťažko

Na miesto nehody smeruje minister dopravy, ministerka vnútra, ministerka zdravotníctva, prezident HaZZ a krajský riaditeľKR PZ Nitra, smeruje tam aj premiér Peter Pellegrini, ktorý zrušil svoj program pracovnej cesty na Cypre

Na mieste zasahujú všetky záchranárske zložky vrátane vrtuľníkov

Premiér Peter Pellegrini zvažuje vyhlásenie štátneho smútku na piatok 15. novembra

18:06 Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti informovalo, že autobus sa už podarilo dostať naspäť na kolesá. "V najbližšej dobe by ho mali vytiahnut na cestu. Počet obetí zostal nezmenený (12), zranených bolo celkom 20 osôb. Pri udalosti zasahovalo 63 príslušníkov HaZZ s 25 kusmi hasičskej techniky. Hasiči, ktorí boli na mieste udalosti ako prví, by touto cestou chceli poďakovať okoloidúcim vodičom. S pomocou autolekárničiek asistovali hasičom pri množstve zranených až do príchodu ďalších záchranných zložiek," píše sa v stanovisku.

18:04 Svoju najhlbšiu sústrasť vyjadril aj bývalý prezident Rudolf Schuster. "S veľkým žiaľom som prijal správu o tragickej dopravnej nehode pri Nitre. Rád by som vyjadril svoju najhlbšiu sústrasť pozostalým a skoré uzdravenie raneným," uviedol Schuster.

17:36 Svedok nehody tvrdí, že vodič nákladného auta po ceste "lietal".

17:30 Situácia po tragickej nehode pri Nitre.

17:20 Premiér Peter Pellegrini zvažuje vyhlásenie štátneho smútku v súvislosti so stredajšou tragickou dopravnou nehodou pri Nitre. Vláda by k tejto veci mohla mimoriadne zasadnúť vo štvrtok (14. 11.). Štátny smútok by mohol byť v piatok (15. 11.). Premiér to uviedol pred odletom z Cypru späť na Slovensko.

17:13 V obci Jelenec, kam premiestnili viacerých zranených, už zasadá aj krízový štáb. Starosta obce Ivan Varga oznámil, že v zriadenom krízovom centre sa nazbieralo už dosť zdravotníkov na výpomoc a poďakoval sa všetkým za ochotu.

17:08 Pred Úradom vlády SR v Bratislave už vyvesili čiernu zástavu na počesť obetí dnešnej tragickej nehody pri Nitre.

17:05 Na miesto nehody podľa vyhlásenia na sociálnej sieti smeruje aj minister obrany Peter Gajdoš. Zdôrazňuje, že ozbrojené sily sú pripravené poskytnúť pomoc pri odstraňovaní následkov tejto tragédie. "Je mi nesmierne ľúto čo sa stalo pri obci Nitrianske Hrnčiarovce. Pozostalým vyjadrujem úprimnú sústrasť. Smerujem na miesto nehody a zdôrazňujem, že naše ozbrojené sily sú pripravené poskytnúť akúkoľvek pomoc, aká bude potrebná. Všetkým zraneným želám skoré uzdravenie," píše Gajdoš.

16:46 Ministerka školstva Lubyová chce navštíviť krízové centrum, ktoré bolo zriadené v Jelenci, rovnako tak nemocnice, kam previezli zranených. "Zajtra pôjdem aj do škôl zabezpečiť podporu a pomoc pre spolužiakov a pedagógov, aby lepšie zvládli vyrovnanie sa s touto tragédiou. Modlím sa, aby už ďalšie obete nepribudli," dodala ministerka.

16:44 Záchranári zasahujú pri prevrátenom kamióne.

16:36 Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa presúva do nitrianskej nemocnice, kde bude mať tlačový brífing. Na miesto tiež smeruje aj ministerka školstva Martina Lubyová.

16:31 Na mieste zasahuje veľa záchranných zložiek a členov policajného zboru. Tragédia kompletne uzavrela spomínanú cestu I/65.

16:30 Polícia z Bratislavského kraja sa pripojila s ľútosťou a vyjadrili úprimnú sústrasť a spolupatričnosť pozostalým, ktorých sa táto tragédia osobne dotkla.

"Zároveň vyjadrujeme obdiv a uznanie záchranným zložkám a našim kolegom, ktorí priamo na mieste bojovali o záchranu ľudských životov a možné znížene fatálnych následkov tejto tragédie," píše na sociálnej sieti polícia. Zdroj: TASR - Milan Ivanič

16:27 Na mieste nehody sa nachádza aj minister dopravy a výstavy SR Árpád Érsek spolu s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou.

16:15 Konečná bilancia jednej z najhorších dopravných nehôd v novodobej histórii Slovenska je 12 mŕtvych a 15 zranených. Preživším na mieste pomáhalo až 9 posádok záchrannej zdravotnej služby – 3 posádky Rýchlej lekárskej pomoci, 4 posádky Rýchlej zdravotnej pomoci a 2 posádky leteckých záchranárov. Pacientov po ošetrení prevážali do nemocníc v Nitre, Nových Zámkoch, Zlatých Moravciach, Topoľčanoch a v Leviciach.

16:13 Vrtuľník z Nitry si po pristátí priamo na mieste prevzal 15-ročného chlapca s vážnym úrazom hlavy a ťažkou poruchou vedomia. Záchranári ho napojili umelú pľúcnu ventiláciu. Chlapec bol letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. „Tam bol v kritickom stave odovzdaný do rúk lekárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ uviedla hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Druhá posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice si na mieste prevzala 61-ročného pacienta s podozrením na poranenie hlavy.

16:08 Predpokladaný príchod premiéra Petra Pellegriniho na miesto nehody je o 21:30 hod.

16:02 Polícia SR zverejnila prvé zábery z miesta smrteľnej nehody.

16:00 Presný počet obetí zatiaľ nie je jasný. Zranených rozviezli do okolitých nemocníc v kraji. Zranení sú vodiči autobusu aj nákladného auta.

15:59 Po nehode zahynulo zatiaľ 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 17 ľudí je zranených, traja ťažko. Informovali o tom ministerky vnútra a zdravotníctva Denisa Saková a Andrea Kalavská, ktoré sú na mieste nešťastia.

15:55 Na mieste nehody sa už nenachádzajú žiadne zranené osoby, všetky sú prevezené do nemocnice. Havarovaný autobus sa pokúsia hasiči v spolupráci s ťažkou žeriavovou technikou vytiahnuť z priekopy.

15:53 Ministerka Saková hovorí, že na mieste sa nachádza 15 policajtov, 30 hasičov a 4 hasičské sanitky.

15:47 Spoločnosť Arriva oficiálne potvrdila, že šlo o jej autobus na trase Nitra – Jelenec s časom odchodu autobusu z Nitry o 12:50 (linka 403431, spoj číslo 5).

15:44 Mladík, ktorý mal v havarovanom autobuse sedieť, no spoj zmeškal, hovorí, že išlo o autobus, ktorý z Nitry štartoval o 12:50 hod. „Tento spoj využívajú hlavne študenti, ktorí chodia na školy v Nitre. Hovorili to aj ľudia, ktorí čakali na vedľajšej zastávke, že ten bus mal byť akurát v tej chvíli niekde v tej lokalite. Tak ma to len utvrdili v tom, že ide naozaj o tej môj zmeškaný spoj,“ povedal.

15:42 V nemocnici sa aktuálne nachádza 15 ľudí, ktorí v dôsledku nehody utŕžili zranenia.

15:29 Na miesto tragédie smeruje aj ministerka zdravotníctva.

15:21 Krízové centrum pre rodinných príslušníkov je zriadené v kultúrnom dome v Jelenci a na operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre informačná telefónna linka 096130 2154. Cesta je neprejazdná a obchádzková trasa vedie cez obce Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre a späť na cestu I/65.

15:18 Ministerka Saková už dorazila na miesto dopravnej nehody.

15:16 Silný náraz mal pre posádku autobusu fatálne následky. Po zrážke zostal nákladiak prevrátený na ceste a autobus v priekope. Na záchrane ľudských životov sa podieľajú v hustom daždi desiatky záchranárov, zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Presné počty obetí a zranených nemáme zatiaľ k dispozícii. Predbežná bilancia je 12 mŕtvych a 17 zranených.

15:14 Na mieste tragickej dopravnej nehody poskytnú pomoc aj Modrí anjeli, nezisková organizácia poskytujúca bezplatnú terénnu a telefonickú krízovú intervenciu a psychosociálnu podporu ľuďom, ktorí sa náhle ocitli v kríze.

15:11 Správa hlboko zarmútila aj prezidentku republiky Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu zároveň vyzvala k opatrnosti a ohľadoplnosti na cestách.

15:09 Prví zranení cestujúci z autobusu už boli privezení do nitrianskej nemocnice. Podľa hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej bolo doteraz na traumatológiu privezených päť ťažko zranených ľudí. „Pacientom bola okamžite poskytnutá všetka dostupná zdravotná starostlivosť,“ uviedla Timková.

15:04 Situáciu na mieste nešťastia komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky.

15:03 Hasiči oficiálne potvrdili, že obetí na životoch je dvanásť, pričom sedemnásť osôb utrpelo zranenia dosiaľ neznámeho rozsahu. Prvotné informácie hovorili o trinástich mŕtvych a asi dvadsiatich zranených.

14:56 Podľa najnovších informácií hasičov je na mieste dopravnej nehody 12 usmrtených a 17 zranených osôb. Niekoľko zranených osôb ošetrujú zdravotníci v spolupráci s hasičmi v evakuačnom autobuse HaZZ. Na mieste príslušníci stavajú nafukovací stan pre zasahujúce zložky a zranené osoby.

14:54 Na miesto nehody ide aj minister dopravy Arpád Érsek. Agentúru SITA o tom informovala jeho hovorkyňa Karolína Ducká. „Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou autobusu vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým,“ uviedla.

14:45 Premiér Peter Pellegrini po nehode autobusu pri Nitre ukončil svoju návštevu Cypru. Smeruje na Slovensko. „Cítim nesmiernu ľútosť k všetkým obetiam a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.“

14:42 Hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek pre topky.sk uviedol, že vedenie mesta poskytne nejaké deky a čaj. „Zisťujeme, či môžeme poskytnúť súčinnosť vzhľadom nejakej potreby ubytovať tých ľudí, či ich niekam umiestniť. Máme zatiaľ informácie, že tých ľudí mali prevážať do strediska Granvie. Majú tam operačné stredisko vrátane údržbových vozov a podobne. Ide o stredisko Jelenec. Ľudí by mali prevážať tam,“ povedal Holúbek.

14:39 Podľa našich informácií havaroval medzimestský autobus spoločnosti Arriva, v ktorom mali byť prevažne stredoškoláci.

14:34 Tragická zrážka na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre si vyžiadala najmenej 12 obetí, už to potvrdil aj Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

14:28 Podľa jedného zo svedkov šlo o linkový autobus Nitra - Jelenec. „Nákladné auto stratilo rovnováhu, čelná zrážka,“ opísal Topkám svedok.

14:19 Podľa svedkov mala tatrovka prejsť do protismeru, a tam sa čelne zraziť s autobusom.

14:16 Naďalej nie je zrejmé, koľko presne ľudí zahynulo. Na mieste stále prebiehajú záchranné práce. Niektoré telá sú zakliesnené. „Už teraz môžeme povedať, že mŕtvych bude viac ako 10,“ napísala polícia na svojej sociálnej sieti. Informácie hasičov však hovoria o trinástich obetiach na životoch.

14:13 Na miesto tragédie smeruje ministerka vnútra Denisa Saková spolu s prezidentom HaZZ Pavlom Nerečom a krajským riaditeľom KR PZ Nitra Miroslavom Michalčíkom.

14:04 Mapa zobrazuje presnú lokalitu, kde dnes vyhaslo najmenej 13 životov. Zlatomoravecká cesta má prezývku aj Cesta smrti, pretože sa na nej stáva veľa tragických nehôd.

14:01 Na inkriminovanom mieste zasahuje tridsiatka hasičov, sedem sanitiek aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

14:00 Pohľad na miesto dopravnej nehody, ktorá stala v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra. Došlo tam k zrážke nákladného vozidla a autobusu s cestujúcimi.

13:53 Hasiči hovoria, že doposiaľ 13 osôb nehodu neprežilo, pribižne 20 osôb utrpelo zranenia. Počet zranených a usmrtených osôb sa bude pravdepodobne zvyšovať.

13:50 Pred pár minútami sa v okrese Nitra zrazil autobus a nákladné motorové vozidlo. Prvotné informácie hovoria o najmenej 4 mŕtvych a 10 ťažko zranených.

"Môžem vám potvrdiť, že došlo k dopravnej nehode autobusu s nákladným autom. Dali sme tomu prioritu, ako nehodu s hromadným postihnutím osôb. Ide o veľa zranených. Záchranári momentálne na mieste ošetrujú a triedia ranených. Išlo tam sedem pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Je tam jeden vrtuľník a príde aj ďalší. Bližšie informácie o presnom počte zranených vám zatiaľ nevieme poskytnúť, až keď sa akcia ukončí. Potvrdzujeme, že na mieste sa nachádzajú aj usmrtené osoby, ale upresníme to až keď sa to ukončí,“ povedal pre topky.sk Jozef Minár, hovorca operačného strediska záchrannej služby.

Z dôvodu vážnej dopravnej nehody je uzatvorená cesta 1/65 v smere od Nitry na Zlaté Moravce. Informovala o tom polícia na jednej zo svojich sociálnych sietí. „Obchádzka je smerovaná obojsmerne cez obce Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre a späť na cestu 1/65 smer Zlaté Moravce,“ dodala.

O tragédii informovalo aj dopravné spravodajstvo Zelená vlna. „Na starej Zlatomoraveckej ceste pri Malante sa zrazil kamión s autobusom, úsek je neprejazdný, využite obchádzky cez Pohranice alebo Štitáre,“ píše na svojom twitterovom účte.