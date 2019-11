Náhle ZMENY vo vysielaní Jojky: Reláciu Moja mama varí lepšie ako tvoja vyškrtli z programu!

V stredu Slovensko prežilo mimoriadne tragický deň. Najprv sa na verejnosť dostala informácia o hrozivej nehode, pri ktorej zomrelo 12 ľudí a o niekoľko hodín neskôr strhol rozbúrený potok tri dobrovoľníčky, keď pomáhali v zatopenom útulku v Revúcej. Premiér Peter Pellegrini preto na dnešný deň vyhlásil štátny smútok.

V čase jeho trvania, teda od 8:00 do 20:00, platí zákaz prevádzkovania zahardných hier, Ministerstvo vnútra SR odporučilo zvážiť konanie verejných akcií, ktoré by mohli narušiť dôstojný priebeh štátneho smútku a slovenské televízie by nemali vysielať zábavné relácie. No a práve toto je dôvod, prečo RTVS, Markíza a Jojka náhle menili svoje programy.

Na Kolibe už svojich divákov informovali, že obľúbenú šou Moja mama varí lepšie ako tvoja dnes na televíznych obrazovkách neuvidia. Tú Joj štandardne vysiela v pracovné dni o 18:00.

„Premiérovú epizódu kuchárskej šou si môžu diváci pozrieť v náhradnom vysielacom čase v sobotu 16. novembra o 19:45 na PLUSke,“ vyjadrila sa pre Topky.sk PR manažérka Lenka Filipová. „Úpravy sa týkajú aj spravodajskej relácie Noviny, ktorú odvysielame výnimočne už o 16:30. O 17:00 nasadzujeme dojímavý filmový príbeh Králi hôr,“ dodala Filipová.

Dnešnú časť šou Moja mama varí lepšie ako tvoja odvysiela Jojka zajtra o 19:45 na PLUSke. Zdroj: Vlado Anjel

Vyškrtnutie zábavnej šou oznámila aj verejnoprávna televízia. „Milí diváci, v súvislosti so štátnym smútkom za obete stredajšej tragickej havárie RTVS mení vysielanie a dnes, 15. 11., šou Milujem Slovensko nebude odvysielaná. Ďakujeme za pochopenie,“ zverejnili na facebookovej stránke relácie.

RTVS mala dnes odvysielať špeciálnu časť Milujem Slovensko venovanú 30. výročiu Nežnej revolúcie. Odvysiela ju až o týždeň. Zdroj: RTVS

Zaujímavosťou je, že hoci väčšina divákov sa s neplánovanou zmenou programu zmierila a chápe, že v takýchto chvíľach nie je priestor na zábavu, našli sa aj takí, ktorí to kritizovali. „Som sklamaný, že nie je dnes relácia Milujem Slovensko, lebo štátny smútok je len do 20:00, po 20:00 mohla byť relácia odvysielaná. Tak nechápem, prečo nebude, keď chodí o 20:30,“ napísal jeden z komentujúcich. Tak snáď sa to rozhnevaným divákom napokon podarí predýchať.