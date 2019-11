Traja Slováci a Nepálčan obchodovali so Slovenkami: FOTO V zahraničí ich nútili aj k sexuálnemu otroctvu

Odsúdení štyria členovia organizovanej skupiny v Glasgowe.

Zdroj: FB/V. G., A. W., J. S., R. A.

BRATISLAVA – Slovenská a škótska polícia rozložila organizovanú skupinu, ktorá roky obchodovala so ženami. Skupina robila v okolí Trebišova nábor obetí. Páchatelia si vytipovali mladé ženy zo zlých sociálnych pomerov, ktoré zlákali do Škótska. Tam ich mali ubytovať do pripravených bytov, kde sa malo začať ich vykorisťovanie. V niektorých prípadoch boli donútené poskytovať sexuálne služby alebo sa vydať za cudzincov.