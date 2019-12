Cudzincov zadržali za výrobu tabakových výrobkov: Majú to byť obete obchodovania s ľuďmi

Podľa ligy boli tieto osoby zneužité a malo by sa na ne primárne hľadieť ako na obete obchodovania a nie ako na páchateľov. Informovala o tom hovorkyňa ligy Mária Kecsoová. „Skutkové okolnosti prípadu vzbudzujú dôvodné podozrenie pre spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi, spáchaného na väčšom počte osôb, pravdepodobne, organizovanou skupinou, ktorá zrejme danú činnosť páchala/pácha dlhodobo a systematicky, zneužívajúc zraniteľné postavenie nezamestnaných ľudí z vojnou rozvráteného regiónu Donecka na Ukrajine a chudobných regiónov Moldavska, vrátane dvoch osôb blízkych veku maloletosti,“ tvrdí právny tím ligy.

Reaguje tak na základe preštudovania anonymizovaných dokumentov, konkrétnych zápisníc z výsluchu šiestich z nich, uznesenia Kriminálneho úradu finančnej správy o vznesení obvinenia proti všetkým 45 zadržaným osobám a rozhodnutia Okresného súdu v Trnave, ktorým boli 11 obvinení vzatí do väzby.

„Z výpovedí obvinených vyplýva nábor cez internet za použitia klamstva - prísľub legálnej práce a vysokého zárobku, cesta do SR sa uskutočnila pochybným spôsobom - prekladanie ľudí z auta do auta, všetko organizovali neznáme osoby, ktoré sa predstavili len krstným menom, po príchode do SR nasadené tmavé okuliare alebo kukla, odobratie pasov, odobratie mobilných telefónov, nemožnosť opustiť výrobnú halu, úplná absencia kontaktu s okolitým svetom a domovom,“ približuje právny tím ligy.

Ako dodáva, pochybné boli aj pracovné zmluvy v ruskom/ukrajinskom jazyku uzatvorené so spoločnosťou sídliacou na Ukrajine, vykorisťujúce pracovné podmienky či nemožnosť prácu ukončiť, keď sa tak človek rozhodol. Podľa zápisníc, ktoré čítali, peniaze neboli vyplatené nikomu, niektorí uvádzali, že ani nevedeli, že sú na Slovensku. „Nábor vykazuje znaky zneužitia nevedomosti a nedostatku skúseností zraniteľnej osoby, a zneužitie chudobných osôb bez práce, ktorí potrebujú živiť svoje rodiny a doma si nevedia nájsť prácu. O nelegálnosti výroby nemali vedomosť, niektorí sa pýtali, prečo cigarety nemajú ochranné známky, bolo im povedané, že ide o tovar pre ‚duty free shopy‘,“ doplnili právnici. Podľa nich je uvedeným v danom prípade skutková podstata trestného činu OSL naplnená.

Uznesenie o vznesení obvinenia poukazuje na objekt trestného činu, ktorým je „záujem SR na kontrole tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani“. „Tento záujem štátu nespochybňujeme, avšak zastávame názor, že prioritou právneho štátu, garantujúceho ľudské práva pre každého na svojom území, je záujem na ochrane človeka a jeho základných ľudských práv, bez ohľadu na krajinu jeho pôvodu či právny alebo sociálny status. Je nepochybné, že v danom prípade bol trestný čin spáchaný, avšak jeho páchatelia, ktorí sú s najväčšou pravdepodobnosťou zároveň páchateľmi trestného činu OSL, sú zrejme naďalej na slobode, a trestne stíhané sú pravdepodobné obete OSL, čo je neprijateľné. V danom prípade teda momentálne, ako sa zdá, dochádza ku kriminalizácii obetí trestného činu OSL namiesto ich ochrany,“ zdôrazňujú právnici.