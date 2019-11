Sátorovcov možno počtom vrážd porovnávať s Cosa Nostrou a 'Ndranghetou, tvrdí prokurátor

BRATISLAVA - Zločinecká skupina sátorovcov, čo sa týka počtu vykonaných vrážd, nemá na Slovensku obdoby a celkovo v Európe je porovnateľná jedine s talianskou Cosa Nostrou alebo 'Ndranghetou. Uviedol to v utorok prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý si neželá byť z bezpečnostných dôvodov menovaný. Povedal to po vynesení právoplatného rozsudku nad vysokopostaveným členom gangu Františkom Zákalom. Toho odsúdil senát na 25-ročný trest odňatia slobody.

"Je predčasné definitívne povedať, koľko bude vrážd objasnených. Ja si myslím, že čo sa týka počtu vrážd, tak túto skupinu možno porovnávať jedine s talianskou Cosa Nostrou alebo 'Ndranghetou," poznamenal. Hovoriť, že na Slovensku nie je mafia takého charakteru a že nepotrebujeme zákony, aké má Taliansko na boj s mafiou, je podľa neho nepochopenie a ignorovanie reality. "Keď len jedna skupina dokáže vykonať 50 až 80 vrážd, tak si myslím, že je najvyšší čas, aby sme sprísnili a vyhoveli aj návrhom zo strany ÚŠP, aby sa zmenil Trestný poriadok a rozšírili inštitúty, ktoré nám to pomôžu objasniť," zdôraznil prokurátor.

V utorok bola podľa jeho slov ukončená vec sátorovci jedna. "V tejto trestnej veci bolo celkovo deväť vrážd. Dnešným rozhodnutím súdu sa vyhovelo môjmu odvolaniu a sprísnil sa trest odsúdenému Zákalovi," uviedol prokurátor. Na otázku, či sa počet vrážd môže zvýšiť až na niekoľko desiatok, uviedol, že sú tam aj takéto výpovede. "Niektorí hovoria, že vrážd bolo 60, niektorí 80. My pracujeme aj naďalej a preto hovorím - časť sátorovci jedna je ukončená. Pracujeme aj naďalej na objasnení ďalších vrážd. Keď si zoberiete, že sa im pripisuje aj desaťnásobná vražda v dunajskostredskom bare Fontána, tak už sme na čísle 19," opísal. Poukázal tiež na trestnú vec, v ktorej je obvinený aj starosta obce Dolný Chotár, kde sú ďalšie vraždy.

Skupina mala kúpených policajtov

Podotýka že zločinecká skupina sátorovci pôsobila neohrozene a napriek tomu, že na jej šéfa Sátora boli vydané viaceré zatykače, sa bežne pohyboval po Slovensku. "Bol videný v reštauráciách, chodil na rodinné dovolenky, či už na Slovensku, alebo v zahraničí," doplnil.

Bolo to podľa neho možné preto, že skupina mala kúpených policajtov na vysokých miestach, okrem odsúdeného Drevenáka aj ďalší riaditeľ protizločineckej jednotky západ Trnava bral úplatky až do ich zadržania do roku 2016. "Táto vec je riešená za korupciu na ÚŠP, takže vďaka morálnemu zlyhaniu vedúcich predstaviteľov polície mohli takto neohrozene pôsobiť aj zabíjať ľudí na Slovensku," vyhlásil prokurátor ÚŠP, ktorý podľa vlastných slov zatiaľ "necítil" ohrozenie vlastného života.

Na otázku, či trest 25 rokov, na ktorý bol v utorok za štyri skutky odsúdený Zákal, je dostačujúci, uviedol, že 25 rokov dostali viacerí. "Je to tým, že Zsolt Nagy začal spolupracovať po podaní obžaloby, usvedčil aj ostatných páchateľov a objasnil aj skutky, ktoré doteraz objasnené neboli," vysvetlil prokurátor, ktorý vyzdvihol prácu polície v Bratislavskom kraji. "Pretože dokiaľ vec bola v Trnave, tak vyšetrovanie neviedlo k výsledkom," doplnil.

Ničoho sa nebáli a obete polievali kyselinou

V boji proti takejto skupine sú podľa jeho názoru všetky bezpečnostné inštitúty "nanič", keď vo vysokých policajných funkciách budú naďalej skorumpovaní policajti. "Bos skupiny Ľudovít Sátor bol v pátraní hneď po desaťnásobnej vražde. Bolo to v televíznych správach, aj v zahraničí to prezentovali. A Slovensko sa s tým vyrovnalo tak, že Sátor si chodil na obedy, na lyžovačky po Slovensku, Rakúsku, Taliansku, a ich arogancia bola taká, že sa dokonca stretával s bývalým generálnym prokurátorom. Oni sa ničoho nebáli," podotkol prokurátor.

Sátorovci pôsobili na južnom Slovensku a v Maďarsku od roku 1999 do roku 2010. Páchali násilnú a majetkovú trestnú činnosť, najmä vraždy, likvidovali aj členov konkurenčného gangu pápayovcov a tzv. biele kone. Pred zakopaním svoje obete polievali Savom, kyselinou a vápnom, aby telá nevyhrabala divá zver.