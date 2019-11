VIDEO z pol miliónovej krádeže šperkov v Bratislave: FOTO Oblečenie páchateľov sa môže povaľovať pri D2

Pol miliónová krádež šperkov v Bratislave.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

BRATISLAVA – V čase, keď si Slováci pripomínali pamiatku zosnulých blízkych, došlo k megalúpeži. V jednom zo zlatníctiev v obchodnom centre v Lamači dosiaľ neznámi páchatelia ukradli šperky za cca pol milióna eur. Na kamerovom zázname, ktorý zverejnili policajti, aby do pátrania po lupičoch zapojili verejnosť, jeden z hľadaných dokonca podpálil auto, na ktorom prišli. Muži zákona sa domnievajú, že najmä v smere na diaľnicu D2 by sa mohli nájsť kusy oblečenia, ktoré by mohli patriť niektorému z páchateľov. Ak by ste ich videli, alebo ak by ste o mužoch mali nejaké vedomosti, oznámte ich polícii.