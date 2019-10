Vyjadrenie školy po smrti žiaka Patrika (14): Psychologická pomoc deťom, no zásadná otázka bez odpovede

NITRA - Pri pomyslení na 30. septembra 2019 bude jednu rodinu do konca života sprevádzať smútok a bolesť. Prišli totiž o svojho milovaného syna, vnuka, brata... Len 14-ročný Patrik zahynul po páde časti stromu na školskej vychádzke. V Nitre v tom čase úradovala víchrica...

Meteorológovia síce vydali výstrahu pred silným vetrom, no nevedno prečo, žiaci nitrianskej ZŠ Topoľová aj tak smerovali na vychádzku. Udajne v rámci branného cvičenia. V čase, keď sa nachádzali na cyklotrase neďaleko futbalového štadióna ale došlo k tragédii. Prírodný živel sa oprel do stromov a časť jedného z nich spadla priamo na skupinku detí. Patrik zomrel na mieste. Jeho dvaja spolužiaci skončili v nemocnici so zraneniami.

Obrovské nešťastie okamžite vyvolalo diskusiu o tom, kto je na vine. Prečo neodstránili suché stromy lemujúce frekventované miesto skôr? Kto sa mal o to postarať? Upozorňovala verejnosť, ktorá sa údajne viackrát s touto záležisťou obrátila na radnicu, no márne.

Mesto sa vyjadrilo, že pozemky, na ktorých stál strom, nie sú ich majetkom. Napokon sa ukázalo, že by mali byť v správe Slovenskému vodohospodárskemu podniku. Kto mal ale na starosť staroslivosť o stromy? SVP sa obraňuje tým, že za bezpečnosť na cyklotrase zodpovedá podľa uzatvorenej zmluvy jej prevádzkovateľ, ktorým je mesto Nitra. Vzniká teda začarovaný kruh. Viac si prečítate tu.

Zásadná otázka bez odpovede

Samotná škola, ktorá si tiež vypočula kritiku verejnosti vyvolanú tým, že deti vzali von aj napriek nepriaznivému počasiu, sa k tragédii pre médiá odmietala vyjadriť."Škola neposkytuje žiadne informácie verejnosti ani médiám. Za pochopenie ďakujeme," znela stručná odpoveď, ktorú nám v utorok poskytli e-mailom.

Neskôr sa na webovej stránke inštitúcie objavil oznam, v ktorom však na jednoduchú a zásadnú otázku nielen novinárov, ale najmä verejnosti - čo robili žiaci na vychádzke v zlom počasí - vôbec nereagujú. Škola to argumentovala tým, že k predmetnej udalosti sa viac nebudú vyjadrovať v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním ale aj na žiadosť rodičov. Novinársku obec požiadali, aby k prezentovaniu prípadu pristupovali citlivo.

Riaditeľka aj celý pedagogický zbor zároveň vyslovili v súvislosti s tragédiou hlbokú ľútosť a spoluúčasť na bolestnom zármutku celej rodine žiaka Patrika. "Vyhasnutie života mladého človeka, ktorý bol skvelým synom a bratom, oddaným kamarátom, mimoriadne silno zasiahlo každého jedného z nás," uviedli.

Škola vo vyjadrení napísala, že okamžite po udalosti eliminovali osobný dosah na ostatných prítomných žiakov. "Vzápätí sme zabezpečili aj psychologickú intervenciu najviac zasiahnutých žiakov a tried školy," dodali k bolestnej strate. Celé vyjadrenie nájdete tu.

Odišiel anjel

Na 14-ročného Patrika nemá nik zlého slova. Označujú ho za anjelika. Všetci sa zhodujú, že odmalička išlo o milého a slušného chlapca. O to viac bolí jeho nečakaný odchod.

Posledná rozlúčka s Patrikom sa uskutoční 5. októbra v kostole v Ivanke pri Nitre.