Smrť Patrika (†14) oplakáva celé Slovensko: Obeť orkánu alebo... verejnosť má na tragédiu svoj názor

Tragédia sa odohrala na cyklotrase neďaleko futbalového štadióna. Miesto je frekventované. Množstvo ľudí si sem odbehne zašportovať, prípadne sa poprechádzať. Fakt, že sem práve v pondelok zamierila aj skupinka žiakov zo ZŠ Topoľová, ktorá mala mať v tom čase branné cvičenie, však verejnosť pobúril.

"Nechápem, ako môžu ísť školáci v takom počasí na prechádzku," znela jedna z jemnejších reakcií. Meteorológovia totiž vydali výstrahy, ktoré platili aj pre Nitriansky okres. Konanie školy preto mnohí považovali za nezodpovednosť.

Zdroj: FB/Polícia SR

Iní zas tých, ktorí mali na starosť maloletých, obhajujú. "Nie je prečo viniť učiteľku, deti mali branné cvičenie a bola vyslaná príkazom školy, ľahko je súdiť druhých, ľutujem rodinu ale aj učiteľku, bude s tým žiť celý život," myslí si ďalšia z komentujúcich.

S otázkami, prečo aj napriek zlému počasiu nezmenili plány a prečo si na prechádzku zvolili práve osudnú lokalitu, ktorá je od školy vzdialená približne kilometer, sme sa obrátili aj na ZŠ Topoľová. Krátko po tragédii nám nikto nedvíhal telefón, o deň neskôr sme sa dozvedeli, že riaditeľka je práceneschopná. "Škola neposkytuje žiadne informácie verejnosti ani médiám. Za pochopenie ďakujeme," znela stručná odpoveď, ktorú nám poskytli e-mailom.

Zdroj: TASR - Milan Ivanič

Verejnosť však neukazuje prstom len na školu. Vyzdvihuje aj to, že radnicu neraz upozorňovali na suché stromy lemujúce frekventované miesto. Nik však s možnou hrozbou nič nerobil. Primátor mesta Nitra Marek Hattas sa vyjadril, že príčiny nešťastia sú predmetom vyšetrovania. "V tomto momente vieme povedať, že pozemky, na ktorých stál strom, nie sú majetkom mesta,“ reagoval na stretnutí s novinármi.

Podľa informácií agentúry SITA by pozemky mali patriť cirkvi. Kto mal ale v kompetencii starostlivosť o stromy? To ukáže až ďalšie vyšetrovanie. Rovnako ako aj to, či sa tragédii dalo zabrániť.

Hasiči sa v pondelok nezastavili

Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ informovala, že silný nárazový vietor, ktorý v pondelok zasiahol územie Slovenska, si za 24 hodín vyžiadal celkom 234 výjazdov hasičov. "Počas noci sa situácia ukľudnila a od 21.00 hod. stúpol počet výjazdov len minimálne," uviedla.

Zdroj: HaZZ

Hasiči najčastejšie, až 57-krát, zasahovali v spomínanom Nitrianskom kraji. V Trnavskom pomáhali 47-krát, v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji 45 a 44-krát, v Trenčianskom kraji 12-krát, v Košickom a Prešovskom kraji 7-krát v oboch prípadoch.

Zdroj: SITA/PHaZZ

Víchrica navyše zabíjala aj za hranicami Slovenska. Vo východnom Nemecku, v blízkosti mesta Lutherstadt Wittenberg, zahynul 41-ročný vodič. Na jeho auto spadol strom. Jednu obeť hlásia aj z Poľska. Smrť tiež úradovala v aute, na ktoré spadol strom. Celkovo tu zranenia utrpelo 18 ľudí.