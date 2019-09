Vodič na priechode zrazil tri chodkyne: FOTO Sestry sú ťažko zranené, polícia vyzýva k opatrnosti

„Na priechode pre chodcov pri právnickej fakulte došlo k zrážke s tromi chodkyňami, ktoré vošli na priechod z pravej strany,“ opísala udalosť krajská hovorkyňa polície Martina Kredatusová.

Zdroj: KR PZ v Trnave

V dôsledku zrážky utrpeli dve sestry vo veku 64 rokov ťažké a 31-ročná žena ľahšie zranenia s predpokladanou dobou liečenia asi dva týždne. Muži zákona podrobili 34-ročného vodiča z Trnavy, ktorý viedol auto Opel Astra, dychovej skúške na alkohol. Tá ukázala, že nepil. „Príčiny dopravnej nehody polícia vyšetruje, bolo začaté trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví,“ dodala policajná hovorkyňa.

Polícia dokumentovala dopravnú nehodu, ktorá sa stala vo štvrtok (26.9.) približne o 17.50 h na priechode pre chodcov na Kollárovej ulici v Trnave. Spomínaný šofér šiel po Kollárovej ulici smerom k železničnej stanici.

Polícia v tomto súvise apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy plne sústredili na šoférovanie a aby dostatočne sledovali situáciu v cestnej premávke. „Obzvlášť treba zvýšiť opatrnosť v blízkosti priechodov pre chodcov a všímať si pohyb chodcov už na chodníku. Treba byť opatrný aj v súvislosti so svetelnými pomermi a zapadajúcim slnkom, ktoré môže byť ostré a spôsobiť oslnenie. Chodci by mali vstupovať na cestu, až keď je to pre nich bezpečné. Odporúčame všímať si vodičov, či ich vidia, či reagujú na ich prítomnosť a mať s nimi očný kontakt. Žiaľ, pri zrážke chodca s autom, chodec ťahá za kratší koniec a dôsledky sú neraz tragické,“ uviedla hovorkyňa polície.