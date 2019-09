Zemetrasenie v NAKA, čistky avizoval prezident Lučanský: Mali to byť elitní policajti, neboli prínosom!

Po svojom nástupne si totiž nechal urobiť analýzu efektívnosti a výsledkov NAKA. Z nich vyplynulo, že je personálne predimenzovaná. "Nezodpovedali tomu výsledky, ktoré by od takého špecializovaného útvaru očakával," vysvetlil hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.

Hlasný nesúhlas však vyjadrili práve policajti, ktorých sa reorganizácia dotkla. Pre TV Markíza sa vyjadrili, že vedenie sa ich postupne zbavuje. A to najmä tých, ktorí pracujú v teréne pre bratislavskú Národnú protidrogovú jednotku.

Skončiť by mali na krajských či okresných policajných riaditeľstvách. Policajti si myslia, že sa takto znefunkční aj samotný chod NAKA. Dôvodom preradenia nerozumejú, tvrdia, že výsledky majú dobré. Na pohovorch im vraj jednoducho oznámili, že ich preradia a dali im podpísať papier.

Milan Lučanský Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vedenie sa ale ohradzuje, že reorganizácia NAKA je dlhodobý proces, ktorý nie je robený „na kolene“. "Vychádza z presných čísel, rozhovorov a podrobných analýz. Na základe tohto musíme s poľutovaním konštatovať, že najhoršie z analýz vyšla práve protidrogová jednotka, expozitúra Bratislava," vyjadril sa Slivka.

Situáciu opísal na príklade, že za tento a predchádzajúci rok predložili do trestného konania osem prípadov, pri počte 15 osôb, čo je v porovnaní s ostatnými protidrogovými expozitúrami približne o polovicu menej.

Neboli prínosom

Uvoľnila sa aj stolička vedúceho spomínanej expozitúry. Podľa hovorcu totiž z čísel jasne vyplýva, že ľudí "pod ním" nemohol korektne vyhodnocovať. "S čistým svedomím môžeme povedať, že títo ľudia neboli prínosom pre špecializovaný útvar akým je NAKA, kde by mali byť zaradení len najlepší a najefektívnejší policajti," dodal jasne Slivka v mene Prezídia PZ. Dodal, že takým istým kľúčom pristupuje riaditeľ NAKA aj k ostatným expozitúram.

Šéf NAKA Branislav Zurian Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Vedenie NAKA zatiaľ neupresnilo, koľko elitných policajtov končí v ich radoch. Obavy z nefunkčnosti však vo vyjadrení necítiť. "Tí, ktorí zostávajú, budú naďalej pokračovať vo svojej práci, tých ktorí odchádzajú doplnia iní pracovníci NAKA, ktorí sa venovali objasňovaniu drogovej trestnej činnosti, napríklad z protizločineckej jednotky. Práca teda nebude nijako počtom pracovníkov ohrozená," okomentoval Slivka.

Prezident PZ je toho názoru, že efektívnejšie je regionálne riadenie ako líniové. "Tým, že zmeníme líniové riadenie na regionálne, zanikne podstatné množstvo vedúcich pracovníkov s riadiacimi príplatkami, z čoho vyplynú nemalé finančné úspory na strane MV SR," dodal hovorca.

Vynášanie informácií?

V súvilosti s viacerými prípadmi úniku informácií sa však črtá aj otázka, či sa polícia aj v tomto prípade nechcela niektorých ľudí jednoducho zbaviť. Preraďovaní operatívci totiž pracovali s rôznymi informáciami, odhaľovali organizované skupiny, ktoré obchodovali s drogami.

Nový šéf Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian sa už v minulosti vyjadril, že "bude chcieť, aby na Národnej kriminálnej agentúre pracovali naozaj najlepší z najlepších policajtov." Na otázku, či čistky súvisia aj s prepojením na mafiu či s únikom citlivých údajov, však hovorca priamo nereagoval.

Zdroj: FB/Polícia SR

Uviedol, že cieľom je zefektívnenie práce NAKA. "Je tak isto potrebné si uvedomiť, že každý jeden policajt je policajtom Policajného zboru SR, nie policajtom NAKA alebo policajtom OR PZ. Policajný zbor je bezpečnostná ozbrojená zložka a tak ako sa vyvíja spoločnosť a bezpečnostná situácia na Slovensku, tak sa musí vedieť flexibilne prispôsobiť aj Policajný zbor," vysvetlil.

A ako budú vyzerať plánované zmeny? "Keďže dochádza k znižovaniu stavov, budú presunuté tabuľkové miesta na tie útvary, ktoré to potrebujú, čiže v rámci krajských aj okresných riaditeľstiev, o čom rozhodovali riaditelia KR PZ podľa svojej potreby. Dlhodobo je napríklad KR PZ Bratislava poddimenzované. Koniec-koncov z KR PZ a OR PZ boli tabuľkové miesta presunuté pri vzniku NAKA," povedal Slivka.

Ako ďalej ujasnil, zo zákona vyplýva, že pri zániku konkrétneho pracovného miesta, je nadriadený povinný ponúknuť adekvátnu náhradu s tým, že pol roka bude MV SR doplácať osobe finančný rozdiel v mzde. Preraďovaní policajti totiž klesnú nielen na pozícii, výrazne sa zmenia aj ich platy.

Po ukončení reorganizácie teda bude od 1.októbra platiť regionálne riadenie. Podľa vyjadrenia Slivku sa tak posilňuje pôsobnosť ale aj zodpovednosť regionálnych riaditeľov, ktorí budú mať na starosti celý záber vecnej pôsobnosti NAKA na zverenom teritóriu. Tým by sa malo odstrániť doterajšie trieštenie informácií a z toho prameniace možné nesprávne vyhodnocovanie páchanej trestnej činnosti.

"Regionálny riaditeľ NAKA bude zodpovedný za celú škálu trestnej činnosti na jeho území, čiže bude mať poznatky o korupcii, organizovanom zločine, drogách, finančnej kriminalite, extrémizme a terorizme. V mnohých prípadoch sa totiž organizované skupiny venujú viacerým druhom trestných činov súčasne," dovysvetlil hovorca.

Vedenie Prezídia PZ videlo totiž nedostatky v tom, že jednotlivé jednotky sa venovali len trestnej činnosti vo svojej pôsobnosti a neboli navzájom informačne poprepájané. "Teraz bude na každom území nad všetkými jednotkami jeden riaditeľ, ktorý jednotlivé oddelenia so svojou vecnou pôsobnosťou prepojí, ak to bude potrebné. Reorganizácia a personálne zmeny sa týkajú celej agentúry, no presné počty uvedieme, až keď bude ukončená," uzavrel Slivka.