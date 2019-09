VIDEO Z Gerlachu vám vyrazí dych: FOTO O pár dní nastane zvrat, také teploty by ste nečakali

BRATISLAVA - Počasie na našom území ovplyvňuje studený front. Noci sú teda veľmi chladné a denné teploty do záveru pracovného týždňa nedosiahnu ani hranicu +20 stupňov. V Tatrách dokonca nasnežilo niekoľko centimetrov snehu. Cez víkend by sa ale malo otepliť. Denné teploty by sa mali dostať cez hranicu +20 stupňov a v najteplejších oblastiach Slovenska budú atakovať hranicu +25 stupňov.

Na Slovensku sa citeľne ochladilo. Teploty v intervale od 8 do 9 stupňov na severe a približne do 18 stupňov na juhu pretrvajú až do konca pracovného týždňa. Avizovali to meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), podľa ktorých ide o 5 až 10 stupňov Celzia pod dlhodobým priemerom. „Ďalšie noci však bude aj menej oblačnosti a slabší vietor, čo sa prejaví na nižšej nočnej teplote a v dolinách a kotlinách bude miestami aj slabo mrznúť, pričom prízemný mráz sa vyskytne aj inde,“ uviedli odborníci na počasie.

Ich kolegovia z iMeteo.sk predpokladajú, že v priebehu štvrtka sa na našom území očakávajú zrážky, ktoré budú od 1300 m n. m. snehové. „Najmä v Tatrách napadne niekoľko centimetrov snehu,“ uviedli s tým, že sneženie zasiahne predovšetkým Vysoké a Nízke Tatry. „V oblasti Nízkych Tatier by mohlo pripadnúť do 5 cm čerstvého snehu. Oveľa viac snehu by malo napadnúť vo Vysokých Tatrách, kde pri teplote pod nulou môže pripadnúť až okolo 10 cm čerstvého snehu,“ spresnili meteorológovia. Tí na záver podotkli, že snehové zrážky v Tatrách sa očakávajú až do piatkového poludnia.

Perinbaba však do slovenských hôr zavítala už včera (18. 9.). Dokazuje to video z Gerlachovského štítu (2655 m).

Zasnežené sú aj Rysy (2503 m) i Téryho chata.

„Vo výškach nad 1500 m n. m. sa nachádza nový poprašok snehu, povrch turistických chodníkov je vo všetkých polohách pokrytý vrstvou snehu a ľadu. V polohách nad 1500 m n. m. sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne rýchlosť 20 až 24 m/s (70 až 85 km/h) a krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h),“ upozornili na aktuálnu situáciu v horách záchranári z Horskej záchrannej služby (HZS).

„Pri túrach odporúčame používať doplnky a výstroj prispôsobené aktuálnym podmienkam. Na turistickom chodníku (červená značka) zo Štrbského plesa smerom na Jamské pleso je poškodený drevený mostík cez Biely Váh,“ dodali.

Piatok

V studenom vzduchu k nám bude od severozápadu zasahovať okraj tlakovej výše, ktorej stred sa bude presúvať z Britských ostrovov nad Nemecko.

Bude jasno až polojasno, na severe a východe prechodne až oblačno. Ojedinele, najmä na severe, sa vyskytnú prehánky. V noci sa ochladí na 5 až 0, v údoliach môže najnižšia nočná teplota klesnúť aj na -2 stupne. Zrána hrozí aj v nížinách na viacerých miestach prízemný mráz. Cez deň sa oteplí na 14 až 19, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní na 10 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň severozápadný až severný vietor do 5 m/s (do 20 km/h).

Sobota

Nad strednou Európou sa bude rozprestierať tlaková výš.

Znova bude jasno až polojasno, na východe prechodne až oblačno. Najnižšia nočná teplota poklesne na 6 až 1, v údoliach miestami okolo -1 stupeň.

Zrána sa ešte na viacerých miestach vyskytne prízemný mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20, na Orave, Liptove a Spiši na okolo 13 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň postupne na západe prevažne juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Nedeľa

Od Škandinávie cez strednú Európu až nad východné Stredomorie sa bude tiahnuť oblasť vysokého tlaku vzduchu, pričom po jej zadnej strane k nám začne od juhu až juhozápadu prúdiť teplejší vzduch.

Záver víkendu nám spríjemní jasné až polojasné počasie. Zrána sa bude ojedinele tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 5 až 0, na západnom Slovensku na okolo 7 stupňov. Miestami sa vyskytne prízemný mráz. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov.