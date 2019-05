Nový šéf NAKA má dobrú štartovaciu pozíciu a výsledky, tvrdia aktivisti za zmeny v polícii

BRATISLAVA - Nový šéf Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian má dobré profesionálne výsledky a dobrú štartovaciu pozíciu. Uvádza sa to vo vyhlásení iniciatívy Za lepšiu políciu.

"Ak sa mu podarí urobiť také reorganizačné zmeny, ktorých výsledkom bude spravodlivé a voči mocným nekompromisné vyšetrovanie, zásadným spôsobom to pomôže obnoviť dôveru v našu políciu," uviedol bývalý policajný funkcionár a člen iniciatívy Branislav Diďák. Pripomenul, že podľa Zuriana by NAKA mala byť elitnou zložkou Policajného zboru SR so špičkovými policajtmi. "V tomto sme v úplnej zhode s pánom Zurianom“, zdôraznil Diďák s tým, že súčasťou NAKA sú špeciálne jednotky ako protiteroristická, finančná, protikorupčná, protidrogová a protizločinecká, pričom verejnosť je mimoriadne citlivá na prípady, ktorými sa tieto jednotky zaoberajú. „Dôveryhodnosť polície tak spočíva z veľkej časti na pleciach NAKA," dodal Diďák.

Národnú kriminálnu agentúru bude viesť doterajší šéf jej protizločineckej jednotky Branislav Zurian. Do funkcie ho ustanovil policajný prezident Milan Lučanský. Bývalý šéf NAKA Peter Hraško odišiel z funkcie ku koncu minulého roka pre kauzu vyšetrovania trestného oznámenia na organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko.

Zurian vo zverejnenom videu na sociálnej sieti skonštatoval, že spolu s policajným prezidentom Lučanským pracujú na reorganizácii NAKA za využitia najefektívnejších síl a prostriedkov. "Ja osobne zatiaľ môžem zhodnotiť len činnosť protizločineckej jednotky, ktorá, myslím si, za poslednú dobu zaznamenala určitý pokrok," povedal Zurian s tým, že urobí všetko pre to, aby pokrok zaznamenala celá NAKA. "Aby ten status špecializovaného útvaru Policajného zboru bol opodstatnený," uviedol Zurian s tým, že príslušníci NAKA by mali vzbudzovať rešpekt a to nielen odbornosťou a skúsenosťami, ale aj disciplínou. "Budem chcieť, aby na Národnej kriminálnej agentúre pracovali naozaj najlepší z najlepších policajtov," dodal.