Pátranie je boj s časom: Rodina si na detaily spomenie až po pár dňoch, nezvestným ale ide o život

Takmer osem mesiacov nezvestná mamička Nadežda, 20-ročný Vladko, ktorého, žiaľ, našli mŕtveho či 17-ročná Barborka, ktorú sa našťastie podarilo vypátrať skôr, než sa jej stala osudnou závislosť na drogách. Tieto prípady majú niečo spoločné. Po všetkých osobách pátrala polícia aj dobrovoľníci, aj keď záver akcie bol odlišný. Ako vyzerá hľadanie nezvestného, pre topky.sk priblížil Jozef Juhoš, riaditeľ Pohotovostného pátracieho tímu.

Zdroj: pohotovostná pátracia služba

Občianske združenie síce v praxi pôsobí krátko, no má za sebou úspechy. "Vzhľadom k tomu, že existujeme krátko, môžem povedať, že percentuálne sme na tom veľmi dobre. Máme za sebou tri pátracie akcie po nezvestnej osobe, dve po osobách v pátraní a vo všetkých piatich prípadoch s pozitívnym výsledkom," priblížil Juhoš.

Ako však vyzerá zásah v teréne? "Ak sa vykonáva pátranie po osobe napríklad v lese, dostaneme o tom informácie, ponúkneme polícii súčinnosť alebo nás kontaktujú priamo oni. My zvoláme našich členov z daného kraja a blízkeho okolia. S políciou si vypracujeme plán a vytvoríme napríklad rojnice, ktorými prehľadávame vopred vyznačené úseky," opísal riaditeľ.

Okrem ľudských síl si pomáhajú aj technikou, ako napríklad dronmi či kamerami s nočným videním. Všetko závisí od toho, či je akcia vopred pripravovaná. "Ak je akcia plánovaná, napríklad o dva dni, čo sú najčastejšie prípady, tak vopred informujeme našich členov o čase a mieste stretnutia. Ono to je vždy individuálne, niekedy je treba zasiahnuť hneď, napríklad pri najvyššej priorite, kedy je jasné, že je v priamom ohrození život človeka, alebo ak ide o stratené dieťa," vysvetlil Juhoš.

Pri hľadaní nezvestných je veľkou pomocou aj moderná technika. Zdroj: PPT

Dôležité sú detaily, ide o čas

Pátranie nie vždy prináša šťastný koniec. Len nedávno sa Pohotovostný pátrací tím podieľal aj na hľadaní 20-ročného Vladka, ktorého, žiaľ, našli mŕtveho. Svoj odchod si mal mladík vopred plánovať. "Pri tejto činnosti treba samozrejme rátať aj s najhorším, no my dúfame, že sa osoba nájde živá a v poriadku. No žiaľ, nie vždy sa končí pátracia akcia s úsmevom na tvárach, ako to bolo aj v tomto prípade," okomentoval Juhoš fakt, že psychika dostáva poriadne zabrať.

Práve pátranie po mladíkovi sa silno zarylo do pamäte členov tímu. "Mal pred sebou celý život. Týmto by som chcel zároveň apelovať na rodičov, aby si viac všímali svoje deti, viac sa s nimi rozprávali, všímali si zmeny ich správania, vypočuli si ich problémy, lebo ak ich v sebe človek dlhodobo potláča, neskôr to môže explodovať a skončiť tragicky," poradil Juhoš.

Ak sa navyše ocitnete v situácii, že sa stratil práve niekto z vašich milovaných, zapamätajte si, že ide o čas a o detaily. Práve na tie si podľa Juhoša rodinní príslušníci spomenú niekedy až po pár dňoch. "Keby sme ich vedeli skôr, zúžila by sa nám lokalita, a tým aj čas vypátrania osoby. Preto je dôležité poznať každý, aj nepatrný detail lebo práve ten nám môže veľmi pomôcť," dodal.

Zdroj: PPT

Pridať sa môžete aj vy

V tíme, ktorý vznikol na základe myšlienky pomáhať Policajnému zboru a záchranným zložkám pri výkone ich povolania, pôsobia z väčšej časti profesionáli. Či už aktívni príslušníci polície, bývalí policajti alebo tí, ktorí do radov zástupcov zákona ešte len vstúpia, ale tiež hasiči a záchranári. Výnimkou ale nie sú ani laici."Pridať sa k nám môže každá bezúhonná osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá dovŕšila vek minimálne 18 rokov a je ochotná dobrovoľne pomáhať," doplnil Juhoš.

Nie v každom prípade sa však pátra po nezvestnom príbuznom. PPT sa zaoberá aj pátraním po hľadaných osobách. "Čiže napríklad po osobách, na ktoré je vydaný zatykač, tu však ide najmä o pomoc Policajnému zboru na informačnej úrovni, no máme za sebou už dve akcie, kde sme boli priamo účastníkmi pri zadržaní osôb," vysvetlil.

Potrebujete pomoc?

Na Slovensku ročne evidujú niekoľko tisíc nezvestných a hľadaných osôb. V prípade, že potrebujete pomoc, môžete o ňu požiadať aj Pohotovostný pátrací tím. Jozef Juhoš však pripomenul, že organizácia v žiadnom prípade nenahrádza políciu, preto nezvestnosť osoby treba ohlásiť na útvare polície alebo na čísle 158. "My sa môžeme zúčastniť pátracej akcie, až keď nám to povolí polícia, ktorá na danom prípade pracuje," uzavrel.