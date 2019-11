Výbor odobril návrh o výhodách exprezidentov: Bezúhonní majú byť aj poslaneckí asistenti

Peter Kresák

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z Prezidentského paláca. Počíta s tým novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú na utorkovom rokovaní odobril Ústavnoprávny výbor NR SR.