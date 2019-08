Mrazivé detaily z pátracej akcie v pohorí Tribeč: Nedopísaný list na rozlúčku a fľaša vodky

Vladimír bol nezvestný od soboty 17. augusta. Pátracia akcia, ktorá sa začala v stredu po nezvestnom Vladimírovi Švajlenovi (20) z Nitrianskej Stredy, mala včera pokračovanie v spolupráci s HAKA, dobrovoľnými hasičmi, centrálnou záchrannou službou a dobrovoľníkmi z obce.

"Na tejto akcii sa zúčastnilo okolo sto ľudí. Telo nezvestného bolo bohužiaľ nájdené v lese po 40tich minútach od začiatku pátracej akcie. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za kvalitnú a profesionálnu spoluprácu," informoval Pohotovostný pátrací tím na sociálnej sieti.

Zdroj: pohotovostná pátracia služba

Obesený na reťazi

Podľa našich informácií našli Vladimíra obeseného na strome na reťazi, ktorú si mal vziať z domu spolu s fľašou vodky a dvoma krabicami džúsu a s plyšovým medveďom. Predtým si mal upratať aj izbu, čo sa rodičom zdalo čudné, pretože to nezvykol.

Špekuluje sa, že Vladimír si vzal život pre neopätovanú lásku k svojej kamarátke Veronike. Tej mal ešte v sobotu volať, bavili sa o škole a spolužiakoch. Údajne jej hovoril aj o hore a lese, no nič konkrétne. Nikto netušil, čo plánuje.

Nedopísaný list na rozlúčku

Mladík to, že si siahne na život, zrejme plánoval dlhšie. Mal sa nájsť aj popísaný papier, ktorý by mohol byť listom na rozlúčku. Vladimír ho však doškrtal, preto to momentálne nie je úplne jasné.

Vladimíra Švajlena videli naposledy v sobotu približne o 19.30 hod. na dámskom horskom bicykli bielo-ružovej farby. Pátracie akcie vykonávali v časti Tribečského pohoria v katastrálnom území Solčany, Krnča a Nitrianska Streda.