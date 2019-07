Ostro sledovaná kauza Kočnera a Ruska: TOP momenty zo súdu, nové dôkazy a ospravedlnenie Agha

Prvá polovica hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek je za nami. Budúci týždeň sú naplánované ďalšie tri pojednávania, kde by mal, okrem iných, vypovedať aj Peter Tóth. Počas prvých dní sa ale v kauze objavili viaceré zaujímavé momenty.

Piata zmenka?

Prokurátor Ján Šanta počas pojednávania vyťahuje dôkazy ako pokrové karty. Jedným z nich je aj údajná piata zmenka, ktorá by značne naštrbila obhajobu. Šanta ju mal získať operatívnou činnosťou polície.

"Neviem o tom, že by som podpisoval nejakú piatu zmenku. Nikto ste ju nevideli, nemôžete tvrdiť, že je to zvrat v prípade," povedal Rusko novinárom. Tento listinný dôkaz namietala aj obhajoba a od prokurátora žiada, aby povedal, odkiaľ je.

Šifrovaná komunikácia

K prekvapivému momentu prišlo aj v posledný deň pojednávania, keď opäť Ján Šanta vytiahol ďalší dôkaz. Má ním byť prepis šifrovanej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a jeho pobočníkom Štefanom Aghom.

Obhajoba opäť namietala, aby sa komunikácia nedostala do médií, na čo prokurátor odpovedal, že médiá prípad aj tak sledujú. Súd však dôkaz zatiaľ prejednať nedovolil. Je však viac ako pravdepodobné, že ide o prepis komunikácie z mobilu Mariana Kočnera, ktorý je obvinený aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Kočner používal mobilnú aplikáciu Threema na šifrovanú komunikáciu. "Stretli sme sa niekedy začiatkom roka 2018 a vtedy mi Kočner hovoril, že je taká aplikácia, že budeme cez ňu komunikovať. Aj mi to dal do mobilu, lebo ja s tým veľmi robiť neviem," vypovedal na súde Agh s tým, že nevie, prečo chcel Kočner cez túto aplikáciu komunikovať.

Záhadný Slintoš

Tri dni sa na pojednávaní riešili pojmy ako slintoviny, Slintoš alebo slintavý. Prokurátor Ján Šanta, ale aj advokát Daniel Lipšic, ktorý zastupuje televíziu Markíza ako poškodenú stranu, sa pýtali na tieto pojmy najskôr Pavla Ruska, ktorého súd niekoľko hodín vypočúval v pondelok.

"Viete, že ma tak volali, prečo ma urážate?" odpovedal na to Rusko s tým, že viac sa vyjadrovať nebude. Prezývku Slintoš by sme zrejme našli aj v komunikácii, ktorú predložil Šanta súdu. Slintoviny sú zrejme Ruskove podpisy na zmenkách.

Ospravedlnenie Ruskovi

Prokurátor, Lipšic, ale aj senát sa pýtali na prezývky aj Štefana Agha. Ten je rovnako obvinený v kauze falšovania zmeniek, ale je vytýčený na samostatné konanie. Na pojednávanie v stredu prišiel vypovedať ako svedok.

"Mal pán Rusko nejakú prezývku?" pýtal sa Šanta. "No, niektorí ho volali pán Slintoš. Prepáčte, pán Rusko," odpovedal Agh, aj keď sa spočiatku snažil na otázku neodpovedať. Rusko sedel asi dva metre od neho na lavici obžalovaných.

Bol to dobrý biznis

Štefan Agh po svojom výsluchu odchádzal zo súdu obklopený novinármi. Vyhnúť otázkam sa mu nepodarilo, a tak niekoľko minút na ne odpovedal. Pýtali sa ho aj na to, či neľutuje to, že sa spolčil s Kočnerom.

"Ak dopadnú dobre, tak to bol dobrý biznis a o ďalšie generácie bude postarané. Ak nie, tak si odsedím 12 rokov. Pre mňa by boli aj dva roky doživotie," dodal zlomene a rýchlo odchádzal preč.

Doba kešu a peniaze od bossov

Agh vo svoje výpovedi spomenul aj to, že v tých rokoch sa peniaze vyplácali v hotovosti. "Bola to doba kešu," povedal súdu. Často sa spomínalo aj meno bývalého bossa skupiny sýkorovcov, Petra Čongrádyho. Práve on mal poznať Sylviu Volzovú a niektoré dohody sprostredkovať.

Agh hovoril aj o Petrovi Steinhübelovi, známom ako Žaluď, ktorý bol ďalším bossom podsvetia z 90. rokov. Práve Žaluď mal Kočnerovi a Aghovi požičať 20 miliónov korún na riešenie kauzy Gamatex. "Ale čo viem, tak sa mu to vrátilo," povedal Agh.

Mŕtvi svedkovia

Štefan Agh bol rozhodne dôležitým svedkom v tomto spore. Aj preto, že je len málo ľudí, ktorí o zmenkách vedeli. Pavol Rusko tvrdí, že zmenky boli nápadom právnika Ernesta Valka, ktorého zavraždili v jeho dome. Lipšic to však spochybňuje. "Ernesta Valka som nikdy nevidel s Marianom Kočnerom, neviem si ani predstaviť, že by Valko navrhol zmenky a to, aby sa o nich nehovorilo," povedal Lipšic.

Aj ďalší človek, Peter Čongrády, ktorý mal mať o zmenkách vedomosť, je mŕtvy. Okrem nich mala o zmenkách vedieť aj Ruskova exmanželka Viera. Či príde v prípade vypovedať, je zatiaľ otázne. Podľa Agha mohli o zmenkách vedieť ešte Ján Kováčik alebo Jirko Malchárek. "Dohodli sme sa, že o tom nebudeme nikomu hovoriť," povedal Agh.

Agent Tóth

Reč prišla aj na bývalého novinára a exSiSkára Petra Tótha, ktorý bol tiež blízkym Kočnerovým človekom. Pre vtedy označovaného "kontroverzného podnikateľa" mal sledovať aj novinárov. Teraz vypovedá proti nemu a práve on naznačil, že zmenky sú falošné.

Agh sa, podľa vlastných slov, s Tóthom pozná, zoznámiť ich mal Kočner. "Potom som sa s ním ešte párkrát stretol. Aj tesne pred mojím prvým výsluchom mi niekoľkokrát volal, že sa so mnou potrebuje súrne stretnúť," vypovedal s tým, že prečo to bolo súrne, sa nedozvedel. Údajne mu mal Kočner z väzby odkázať, že všetko dobre dopadne a pozdravovať ho. Agh vraj Kočnerovi neodkázal nič. "Ja mám Peťa (Tótha, pozn. red.) uloženého ako agent. Už 20 rokov ho tak mám v mobile," povedal Agh.

Luxusné bývanie

Okrem iného sme sa na súde dozvedeli aj to, že Pavol Rusko býva v luxusnom komplexe Five Star Residence, ktorý patrí Marianovi Kočnerovi. "Byt si prenajímam od pána z Piešťan," povedal Rusko s tým, že nechce konkretizovať, o koho ide. Dodal, že prenájom platí spolu so svojou priateľkou.