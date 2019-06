Autentické FOTO z Horoviec, kde došlo k chladnokrvnej vražde Jakuba (†20): Strelec sa postavil pred súd

Martin (35) mal mať medzi miestnymi povesť čudáka. Zdržiavať sa mal v lesoch, nemal domov. Snáď nik by však nečakal, že sa uchýli k tak strašnému zločinu. Prípad už prevzala národná protizločinecká jednotka NAKA a vyšetrovateľ muža obvinil zo "zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, sčasti dokonaným a sčasti v štádiu pokusu." V pondelok Okresný súd v Trenčíne na neverejnom zasadnutí rozhodol, že muž zostáva vo väzbe.

„Sudca obvineného vzal do väzby, a to z dôvodov takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Existuje dôvodná obava, že by obvinený mohol ujsť, alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu a takisto je tu dôvodná obava, že by pokračoval v trestnej činnosti,“ informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.

Polícia na sociálnej sieti zverejnila snímky z miesta, kde hodiny pátrali po páchateľovi. Ide o zábery z Kvašovského lesa za Horovcami, kde si mal útočník vystavať bunkre, ktoré údajne obýval. Ukrývať tu mal aj zbrane a náboje. Aj tieto stopy zaistili zástupcovia zákona po udalosti, ktorá šokovala Slovensko.

Zábava sa zmenila na horor

Hororový incident sa odohral na diskotéke, ktorú organizovali počas víkendu miestni hasiči. Jeden z nich, Jakub (†20), bol po streľbe na mieste mŕtvy. Zachrániť sa ho nepodarilo ani napriek obrovskej snahe kamarátov a záchranárov. Ďalší muži vo veku 19 a 20 rokov vyviazli so zraneniami - Martin skončil s priestrelom hlavy, druhý Jakub s priestrelom brucha.

Všetkému mala údajne predchádzať hádka medzi mladými mužmi a Martinom. Ten mal z miesta odísť, po chvíli sa však znova vrátil. Tentokrát ozbrojený. Zavládla panika, príjemná atmosféra sa v momente zmenila na chaos.

Po krvavej streľbe sa dal páchateľ na útek. Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie a chytili ho až po niekoľkých hodinách. Útočisko chcel nájsť v jednom zo spomínaných bunkrov, ktoré mal údajne rozmiestnené po lese. Na mieste zasahovali desiatky ozbrojených mužov v nepriestrelných vestách. Za mrežami si útočník v prípade preukázania viny môže posedieť 25 rokov, dostať však môže aj doživotný trest.

Rana pre blízkych

Okolie sa z toho, čo sa stalo, spamätáva len ťažko. Všetci veria, že zranení sa čoskoro vrátia domov a nebudú mať trvalé následky. Zároveň spomínajú na zosnulého Jakuba.

"Už aj na mňa to doľahlo. Rozmýšľam, či sme nemohli urobiť aj s M. P. niečo viac. Celý deň sa mi pohľad do Kubových očí opakuje v hlave..." napísal jeden z mladíkov, ktorí pomáhali pri záchrane priamo na mieste.