Streľba v bare si vyžiadala štyroch mŕtvych: Nie je isté či išlo o prestrelku gangov

Tamojší hasiči uviedli, že v sobotu v noci prišla do baru skupina mužov a začala strieľať. Úrady zatiaľ nevedia, koľko zranených previezli do nemocníc iní ľudia, čím sa môže počet obetí zvýšiť. Miestne médiá s odvolaním sa na políciu informovali, že zomreli štyri osoby a ďalších sedem je zranených. Polícia zatiaľ nezverejnila motív páchateľov, no ako uvádza agentúra AP, väčšina podobných prípadov je spojená s vybavovaním si účtov medzi gangmi.