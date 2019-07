FOTO Krvavá dráma v Horovciach: Dôkaz o útočisku strelca v lese, bolestivé slová jeho otca

DULOV - Od krvavej streľby v Horovciach ubehli viac než tri týždne. To je však príliš krátka doba na to, aby okolie zabudlo na desivé chvíle. Na diskotéke, ktorú zorganizovali miestni hasiči, totiž utrpeli vážne zranenia traja mladí muži. Jakub zomrel na mieste, o pár dní neskôr vydýchol naposledy aj Martin. Ďalší Jakub mal viac šťastia, skončil v nemocnici.

Martin, ktorý mal v osudný okamih stlačiť spúšť, má povesť čudáka. Údajne sa mal zdržiavať v lese, kde si vystaval bunkre, v ktorých aj býval. Práve v jednom z nich ho mala vypátrať polícia, ktorá ho po incidente hľadala dlhé hodiny.

Zdroj: reprofoto:mojevideo.sk

Obvinený pochádza z dedinky Dulov, ktorá sa nachádza len pár kilometrov od Púchova. V rodinnom dome tu bývajú jeho rodičia, ktorí si konanie syna nedokážu vysvetliť. Reakciu otca priniesol portál NASTOPE.SK. „My sme aj s manželkou odvtedy na tabletkách. My vôbec netušíme, čo mu preskočilo. Nevieme vôbec pochopiť, čo sa Martinovi stalo,“ uviedol starší muž, ktorý mal pôsobiť zronene.

Temné tajomstvo

Otec sa vyjadril, že o tom, odkiaľ má Martin zbrane, ani o bunkroch, v ktorých sa mal skrývať, s manželkou vôbec netušili. Rodičia nevedeli ani o tom, že mal niečo ukryté v rodinnom dome. Polícia si totiž po domovej prehliadke v Dulove odniesla úlovok - záhadnú škatuľu. Jej obsah zatiaľ nie je známy. Údajne v nej mali byť náboje či ďalšie zbrane.

Muž vyvrátil aj povery, že on sám bol vlastníkom jednej zo zbraní. "Nie, ja nemám žiadnu zbraň," povedal. Myslí si, že jeho syn si na zbrane mohol zarobiť v Anglicku, kde pracoval asi pol roka. Rodičia sú z celej situácie zdrvení, vôbec si nevedia vysvetliť, čo sa stalo. "Je to pre nás úplne nepochopiteľné, nevieme, či mu preplo, alebo čo sa vlastne stalo," vysvetlil otec.

Obete streľby v Horovciach: Martin a Jakub. Zdroj: Facebook

So synom sa o tom, čo sa stalo, nerozprával. Po krvavej dráme sa ani nestretli. "My sme aj s manželkou odvtedy na tabletkách. My sme z toho úplne nešťastní," uzavrel.

Útočisko v lese

Po tom, ako mal Martin bezhlavo páliť na dedinskej zábave, sa niekoľko hodín ukrýval. V neďalekých lesoch mal mať vystavané už spomínané bunkre. „Počuli sme, že má nejaké bunkre, ale nevieme kde, vraj niekde pri Váhu, ale to sme iba počuli,“ povedali pre NASTOPE.SK miestni štamgasti.

Spomínaný portál však priniesol dôkaz, že bunkre skutočne existujú. Neďaleko rieky Váh sa ich nachádza niekoľko. Krovie ukrývalo jednu stavbu z dreva o rozmeroch asi dva krát dva metre. Bola vyhĺbená do hrádze, vnútri bola rozkopaná zem. „On tu aj prespával. Tu ho hľadali po streľbe aj policajti. Vo vnútri je to aj prekopané. Zrejme tu niečo hľadali. Cíbik bol naozaj podivín. Tu žil a myslel si asi, že je nejaký Rambo,“ povedal zdroj, ktorý redaktora doviedol na záhadné miesta.

Zdroj: Reprofoto:NASTOPE.SK/Ivan Mego ​

Neďaleko sa nachádzalo aj ďalšie útočisko, ktoré údajne miestni Martinovi zapálili. Stavba, z ktorej je teda v súčasnosti zhorenisko, mala steny izolované sklenou vatou a steny obložené plechmi. Tretí bunker je podľa nemenovaného miestneho vzdialený od druhého niekoľko kilometrov. Portálu sa ho ale nájsť nepodarilo.

K streľbe v Horovciach došlo 22. júna tohto roka. Vyšetrovateľ obvinil Martina C. zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, sčasti dokonaným a sčasti v štádiu pokusu. V súčasnosti sa nachádza vo väzbe.