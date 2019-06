Tragická streľba pri Púchove: FOTO Prípad rieši NAKA, muža obvinili z vraždy

Dedinská zábava sa zmenila na horor. V obci Horovce pri Púchove sa včera nadránom strieľalo. Obeťou útočníkovho vyčíňania sa stal mladík Jakub G. Jeho dvaja kamaráti skončili s priestrelom hlavy a brucha. V súčasnosti sú obaja vo vážnom stave v nemocnici. Polícia obvinila útočníka a hrozí mu až 25 rokov až doživotie.

Útočníka polícia obvinila

Prípad ešte včera večer prevzala národná protizločinecká jednotka NAKA. „Vyšetrovateľ obvinil Martina C. zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy, s časti dokonaným a s časti v štádiu pokusu. Hrozí mu výnimočný trest na 25 rokov až doživotie. Policajti aj naďalej pracujú na prípade,“ uviedli policajti na sociálnej sieti s tým, že viac informácií poskytnú až keď to procesná situácia dovolí.

Tragická streľba v obci Horovce

Martin bol podľa miestnych nebezpečný a každý o tom vedel. Býval v bunkroch, ktoré mal rozmiestnené po lese. V jednom z nich ho včera polícia zadržala. Po streľbe totiž ušiel a niekoľko hodín sa skrýval, polícia vyhlásila mimoriadne pátrnie.

Celý incident sa odohral v noci z piatka na sobotu. Martin sa s trojicou mladíkov pohádal a zo zábavy odišiel. O pár minút sa však vrátil už so zbraňou a začal strieľať. Jakub G. bol na mieste mŕtvy. Jeho dvaja priatelia Jakub G. a Martin E. skončili s vážnymi poraneniami v nemocnici v Trenčíne a Považskej Bystrici. Jeden mal prestrelené brucho, druhý hlavu. Výzvu na tiesňovú linku prijali záchranári o 3:45 ráno. Na miesto vyslali štyri posádky záchranárov. Na mieste bolo niekoľko policajných hliadok a vrtuľník.

