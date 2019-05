Žena s tromi deťmi sa od strachu zabarikádovala v izbe: Muž za vyhrážanie dostal podmienku

Michal atakoval o dva roky mladšiu manželku v byte 9. decembra večer o 18. hodine. Pod vplyvom alkoholu jej vulgárne nadával, hrozil bitkou a vyhodením z okna. Manželka v obave o život sa musela zabarikádovať v detskej izbe i so svojimi tromi deťmi. Násilník pokračoval vo vulgárnych nadávkach, búchal do dverí a kričal, aby otvorila, ináč ju zabije. Michal tým spáchal prečin nebezpečného vyhrážania. Žena sa bála o to viac, že Straka ju viackrát napadol fyzicky od roku 2016 a hrozil jej zabitím.

Agresívny muž sa ku skutku priznal a s prokurátorkou uzavrel dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil. Zároveň nariadil Michalovi absolvovať ústavnou formou protialkoholické liečenie. Skúšobnú dobu podmienečného odsúdenia stanovili na jeden a pol roka. Sudca upozornil Straku, že si musí počas nej dávať pozor aj na priestupok. Ak by spáchal niečo nezákonné, potom mu trest premenia na nepodmienečný a pôjde do väzenia.