Obávaný zločinec či moderný Robin Hood? Grék ušiel z väzenia na helikoptére, chudobným rozdal milióny

Hľadaný Vassilis Paleokostas.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

BRATISLAVA – Vassilis Paleokostas. Toto meno je v zločineckých kruhoch dobre známe. Dôkazom, že ide o veľkú rybu, je aj to, že za neho úrady ponúkajú odmenu rovných milión eur. To všetko za cenné informácie, ktoré by pomohli k jeho dolapeniu. Nik totiž v súčasnosti netuší, kde sa zdržiava.