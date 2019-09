Somálski piráti prepustili iránskeho rukojemníka: Väznili ho štyri roky, teraz bojuje o život

Iránca v sobotu prepravili do etiópskej metropoly Addis-Abeba, kde mu poskytnú lekársku starostlivosť. Následne odcestuje do Iránu. John Steed z organizácie Hostage Support Partnership pre AFP uviedol, že prepustený Iránec je silne podvyživený. "Veľmi schudol. Pripomína mi ľudí (prepustených) z Belsenu, (nacistického) koncentračného tábora," vyhlásil Steed a spresnil, že prepustený muž má veľké problémy so žalúdkom a vnútorné krvácanie.

Somálski piráti zadržali štvorčlennú skupinu Iráncov v marci roku 2015 po útoku na iránsku rybársku loď FV Siraj. Zvyšní traja Iránci sú naďalej v rukách pirátov. Steed spresnil, že pirátom nebolo za prepustenie jedného zo zadržaných vyplatené nijaké výkupné. Pripustil však, že prepustenie zvyšných troch mužov budú piráti podmieňovať vyplatením výkupného.

Vo vyhlásení Hostage Support Partnership sa uvádza, že rozhodujúcu rolu na rokovaniach o prepustení chorého Iránca mali vodcovia miestnej komunity v Somálsku. Steed poznamenal, že ich zapojenie bude nutné aj pri vyjednávaní o prepustení zvyšných troch rukojemníkov. "Musíme ich odtiaľ dostať," zdôraznil Steed. Pirátske útoky na lode plaviace sa pri somálskom pobreží dosiahli vrchol v roku 2011, keď sa ich odohralo až 176. V posledných rokoch ich počet prudko klesol.