Neuveriteľná zápletka v prípade streľby v Bratislave: FOTO Zranený sa chcel ošetriť sám, šokujúci dôvod

BRATISLAVA - V bratislavskej mestskej časti Dúbravka došlo v stredu popoludní k streľbe. Zraneného muža previezli do nemocnice a polícia ihneď začala pátrať po tom, čo sa vlastne v osudný okamih stalo. O deň neskôr zverejnili na sociálnej sieti šokujúce informácie. Zranený muž po incidente ušiel a chcel sa ošetriť sám. Presne totiž vedel, kam povedú jeho kroky, ak sa dostane do rúk zdravotníkov a polície.

- polícia v prípade začala trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví

- podozrivý skončil v cele policajného zaistenia

K incidentu, ktorý vystrašil okolie, došlo v záhradkárskej oblasti. Podľa doteraších informácií mal muž na svojom pozemku spozorovať neznámu osobu, ktorá odnášala košík s kvetmi. "Medzi mužmi malo prísť k slovnému konfliktu a po tom, ako chcel neznámy muž z miesta odísť, mal druhý muž použiť varovný výstrel do vzduchu z legálne držanej zbrane," priblížila polícia okolnosti, ktoré predchádzali zraneniu.

Neskôr situácia vyvrcholila až k fyzickému napadnutiu. Zo zbrane vyšiel jeden výstrel a zasiahol do nohy jedného z mužov. "Z miesta odišiel na neznáme miesto. Policajtom sa podarilo zraneného muža vypátrať v jednej zo záhradných chatiek. Muž bol odovzdaný do starostlivosti privolaným záchranárom a prevezený do jednej z bratislavských nemocníc," objasnili v príspevku.

Kyslý výraz v tvári

Prečo však muž ušiel? Policajti lustráciou v policajných evidenciách zistili, že sa nachádza v pátraní. "Bol na neho vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný čin podvodu," poukázala polícia na možný dôvod jeho záhadného správania.

Keďže mal teda v januári nastúpiť do väzenia, no pravdepodobne sa mu nechcelo, rozhodol sa riskovať a ošetriť sa sám. Policajti ho však vypátrali. "Takže to bol aj dôvod jeho kyslého výrazu v tvári, keď síce dostal pomoc od záchranky, no veľmi dobre vedel, kam povedú ďalšie jeho kroky," skonštatovala polícia na Facebooku.

V tejto súvislosti už vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Podozrivého umiestnili do cely policajného zaistenia. "Ďalšie okolnosti tohto skutku sú v týchto chvíľach naďalej predmetom intenzívneho vyšetrovania. Vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie k prípadu v súčasnosti nie je možné poskytnúť. Ako náhle to procesná situácia umožní, budeme verejnosť o prípade informovať," uzavreli zástupcovia zákona.