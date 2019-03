Žena (46) si myslela, že má nočnú moru: Keď otvorila oči, hľadela vo vlastnom dome do tváre smrti

DEVON - Jennifer Russtelová (46) z anglického Exmouthu sa v nedeľu skoro ráno zobudila na to, že ju niečo dusí. Myslela si, že má iba nočnú moru, ale keď otvorila oči, hľadela vo vlastnom dome do tváre cudzieho muža, ktorý ju naozaj škrtil. Nebyť jej priateľa Francesca Niccoliho, ktorý spal v rovnakej posteli, mohlo sa všetko skončiť tragicky. Bizarný prípad teraz rieši tamojšia polícia a po podozrivom stále pátra.

"Keď som otvorila oči, uvidela som muža, ktorý na mňa civel a škrtil ma. Bolo to strašné. Nehovoril nič, len na mňa hľadel, zatiaľ čo pevne obopínal rukami môj krk. Snažila som sa ho striasť a odtlačiť ho, čo prebudilo Francesca. Pamätám si, ako neveriacky pozrel na mňa, potom na toho chlapa a potom znova na mňa. Keď si všimol, že má ruky okolo môjho krku, odsotil ho. Muž sa buchol o stenu a odišiel z našej spálne. Počuli sme, ako ide dole po schodoch. Potkol sa," uviedla Jennifer pre Devon Live.

Podľa jej slov okamžite zavolali políciu, ktorá spustila vyšetrovanie a zabezpečila hliadku, ktorá strážila pred jej domom niekoľko dní. Jennifer sa domnieva, že by mohli nájsť stopy DNA, pretože muž nemal na sebe rukavice. Oči mal doširoka otvorené a vyzeral, že je pravdepodobne opitý alebo nadrogovaný.

"Úprimne, myslela som si, že zomriem. Keby ho Francesco nedostal zo mňa, nebola by som tu, pretože by som nemala šancu. Je to divné, pretože mávam dosť ľahký spánok, ale nič som nepočula. Cítim sa naozaj nahnevaná, že prišiel práve do môjho domu a urobil niečo také," tvrdí Jennifer. Zaujímavé je, že votrelca nepočula ani ženina spolubývajúca.

Zdroj: Twitter/DevonCornwall Police

"Mala som stopy na krku a stále je to trochu opuchnuté a citlivé. Prvých pár nocí potom, čo sa to stalo, som vôbec nemohla spať. Stále som sa rozhliadala, či je tam a myslela som si, že sa vráti. Teraz sme dali na vchodové dvere poriadny zámok. Bola som taká unavená a cítim sa úplne vyčerpaná, stále vidím jeho tvár," uviedla Jennifer, ktorá sa odhodlala ísť do práce len päť hodín po útoku.

Polícia zverejnila identikit muža, ktorého by chcela vypočuť v súvislosti s útokom. Má 35 až 45 rokov a štíhlu postavu. Na sebe mal bundu tmavočervenej alebo fialovej farby a modré džínsy. Nosí okuliare. Vyšetrovatelia prosia verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by im pomohli muža identifikovať a vypátrať.