Muž nemohol do roku 2024 šoférovať: FOTO Košickí policajti ho vymákli, po naháňačke skončil v cele

Muž z Trebišova šoféroval napriek tomu, že mal udelený zákaz do apríla 2024.

Zdroj: FB/Polícia SR

TREBIŠOV – Štyridsaťštyriročný muž z Trebišova bol vo svojej domovine známou firmou, a to nielen pre miestnych, ale i pre mužov zákona. Tí ho prednedávnom pristihli za volantom, za ktorým nesmel sedieť do až do jari 2024. Len čo ich zbadal, dal sa na útek.