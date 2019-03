FOTO Zbesilá jazda Poliakov na Slovensku verzus spravodlivosť v Berlíne: Za smrť doživotie!

Berlín, 1. február 2016. Hambi a Marvin (27) mali usporiadať v centre nemeckej metropoly nelegálne preteky. Šialená jazda sa im vymkla z rúk, tachometre Mercedesu a Audi ukazovali aj 170 km/h. Niekoľko križovatiek prešli na červenú.

Keď medzi ulicami Kurfürstendamm a Tauentzienstraße vošiel 69-ročný Michael do križovatky na zelenú, doslova ho zmietli z cesty. Bol na mieste mŕtvy. Audi do jeho džípu vpálilo v rýchlosti 160 km/h, dôchodcovo auto letelo približne 70 metrov. Mercedes taktiež havaroval, tachometer ukazoval 138 km/h.

Skutok klasifikovali ako vraždu

O rok neskôr nad oboma vyhlásil berlínsky súd jasný verdikt. Doživotie. Ich skutok totiž klasifikovali ako vraždu. Nemecký najvyšší súd rozsudok, ktorý sa mu zdal nedostatočne zdôvodnený, neskôr v marci zrušil. Koncom roku 2018 nariadili nový proces. Sudca ale dospel v utorok 26. marca k rovnakému názoru. "To, čo sa stalo, nemalo s nedbanlivosťou nič spoločného. Obžalovaní sa z ničotných pohnútok zahrávali so životom iných ľudí," uviedol.

Dodal, že muži podľa neho konali s vedomím, že môžu spôsobiť smrť iného človeka. Prípad ale stále nie je na konci, keďže jeden z obhajcov požiadal o revíziu terajšieho rozsudku. Všetko je teda opäť na stole Najvyššieho súdu. O procese informoval český portál novinky.cz.

Prelomil mlčanie

Nemecké médiá prípad ostro sledujú aj po troch rokoch. Jeden z vodičov bol hlboko presvedčený, že bol jedným z mála šoférov, ktorý naozaj zvládol riadenie auta úplne dokonale. Portál Bild uvádza, že Marvin predpokladal, že v čase, keď pretekali, nehrozilo dokonca žiadne riziko. Organizovanie pretekov popiera. Po troch rokoch vo väzbe si však vraj uvedomil, že išlo o vážny omyl a ospravedlnil sa.

Maximilian (38), syn zosnulého dôchodcu, pre Bild povedal, že konanie vodičov považuje za vraždu. Každý pretekár by si mal podľa neho uvedomiť, že ohrozuje ostatných a že auto môže byť vražednou zbraňou. To, že vodič Mercedesu prelomil mlčanie a priznal omyl, považuje len za taktický ťah. Obhajca Hamdiho tvrdí, že išlo v tomto prípade o nedbanlivosť a nie vraždu. Marvinov zástupca žiada trest za ohrozenie dopravy a nedbanlivosť.

Zbesilá jazda Poliakov

Nehoda, pod ktorú sa taktiež podpísala nebezpečná jazda a nerešpektovanie predpisov, sa odohrala aj na Slovensku. Trojica Poliakov sa 30. septembra 2018 preháňala po cestách neďaleko Dolného Kubína a ich vyčíňanie malo tragické následky.

Zdroj: KR PZ v Žiline

Okolnosti opísal žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. Podľa jeho vyjadrenia 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto značky Ferrari. Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto značky Porsche Cayenne.

"Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s protiidúcim osobným autom Škoda Fabia," uviedol.

Na sociálnej sieti sa objavilo video z tragickej zrážky.

Policajný prezident Milan Lučanský sa už krátko po udalosti vyjadril, že tresty pre Poliakov môžu byť oveľa vyššie, než bolo avizované. Verejnosť totiž pobúril fakt, že spočiatku najvyšší možný trest, dokonca len pre jedného z vodičov, predstavoval päť rokov. "V rámci všeobecného ohrozenia im hrozí možno až desať až pätnásť rokov väzenia, lebo podľa nás to bol úmyselný trestný čin," povedal neskôr pre televíziu Markíza Lučanský. Vo väzbe napokon skončili všetci traja vodiči.

Šofér Porsche čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, za ktorý mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 15 rokov až 20 rokov. Ostatní dvaja muži sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, za ktorý im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov až 15 rokov.

Je na slobode, do zahraničia ísť nemôže

Tento týždeň jedného z trojice cestných pirátov prepustili na slobodu. Dvaja sú aj naďalej stíhaní väzobne. "Okresný súd Žilina rozhodol o prepustení obvineného z väzby na slobodu. Súd prijal písomný sľub obvineného, peňažnú záruku vo výške 20 000 eur, väzba bola nahradená aj dohľadom probačného a mediačného úradníka," informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

Podľa jej slov bol súčasne obvinenému uložený zákaz vycestovať do zahraničia, ako aj zákaz prekročiť hranice Žilinského samosprávneho kraja. "Obvinenému bola nariadená kontrola technickým prostriedkom – zariadením na určenie polohy," dodala. O konečnej výške trestov ale rozhodne až súd, aj napriek tomu, že si jeden z Poliakov na verdikt počká na slobode.