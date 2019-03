Pozemky na Donovaloch po obávanom mafiánskom bossovi sú v dražbe: Začarovaný kruh, scenár sa opakuje

BRATISLAVA – Opakovanie je matka múdrosti. Či to platí v tomto prípade, je rozhodne otázne. Lukratívne pozemky na Donovaloch po mafiánskom bossovi Jurajovi Ondrejčákovi, alias Piťovi, sa dražili už po siedmykrát. Ani magické číslo však neprinieslo úspech. V prípade prepadnutého majetku obávaného muža by sa dalo povedať, že ide o začarovaný kruh.

Scenár sa opakuje. Ani siedme kolo dražby pozemkov vo vychytenom horskom stredisku nebolo úspešné. Pozemky po šéfovi zločineckej skupiny piťovcov nenašli nového majiteľa. Juraj Ondrejčák si v súčasnosti odpykáva 16-ročný trest pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Napriek tomu, že ešte v decembri minulého roka sa našiel záujemca, ktorý tabuľku s číslom dvíhal až do "víťazného konca", napokon sa správa o úspechu v dražbe ukázala ako predčasná. Zostávajúcu časť ceny totiž vydražiteľ nezaplatil do 15 dní od skončenia dražby. Vyhlásili preto nový termín, ktorý padol na marec.

Piťova vila: Okolo pevnosti chodili ľudia Zdroj: Vlado Anjel

Účasť bola omnoho skromnejšia než v decembri, kedy prišlo o pozemky zabojovať deväť dražiteľov. Vo štvrtok si za stôl sadli len dvaja. Atmosféra bola tiež diametrálne odlišná.

Nezačínalo sa na lákavej ponuke 45-tisíc eur. Tentokrát bola vyvolávacia suma 122-tisíc eur. "Na začiatku vás poprosíme o vypnutie vašich mobilných telefónov, prípadne o prepnutie do leteckého režimu," upozornil hneď v úvode správca majetku Karol Kovár. To však dvaja muži, ktorí sa evidentne poznali, veselo odignorovali. Občas sa pri pohľade do mobilu pousmiali, no tabuľky do rúk nevzali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Keďže nik nejavil záujem, vyvolávacia suma za pozemky o rozlohe 19-tisíc metrov štvorcových postupne klesala. "Možno sa teraz dostaneme pod psychologickú hranicu 100-tisíc. 99-tisíc eur poprvé,..." poznamenal Kovár. No nestalo sa. Správca preto záujemcov upozornil, že od Okresného úradu Bratislava má mandát znižovať iba po určitú sumu. "Tú samozrejme nepoviem, ale niekde sa dražba zastaví a bude neúspešná," vyslovil.

"Bez akéhokoľvek náznaku o záujem," skonštatoval, keď odznela suma 83-tísic eur. Poslednou ponukou bolo okrúhlych 80-tisíc eur. Napokon Kovár vyhlásil dražbu za neúspešnú.

Preslávená lokalita

Podľa dokumentov sa spomínané pozemky nachádzajú „mimo zastavaného územia obce Donovaly, v svahovitom teréne.“ Nie je k nim prístup po nespevnenej ani spevnenej komunikácii. Nemajú prípojky inžinierskych sietí. Nachádzajú sa v rekreačnej oblasti, prevažne pod zjazdovými lyžiarskymi svahmi.

Poslanec NR SR Boris Kollár sa netají tým, že má o Piťove pozemky záujem. Vyjadril sa však, že má zálusk len na 600 metrov štvorcových. Na snímke s mafiánskych bossom Piťom. Zdroj: topky

Lokalita je na Slovensku preslávená. Okrem Piťa tu totiž vlastní pozemky či apartmány množstvo známych mien. A keď aj nič nevlastnia, pravidelne sa tu stretávajú. Je známe, že apartmán tu má Marian Kočner, medzi Piťových "susedov" patril aj Ladislav Bašternák, ktorého súd vo štvrtok odsúdil na päťročné väzenie. Ešte v novembri minulého roka však podľa RTVS stihol apartmánový dom prepísať na svoju manželku.

Neďaleko si voľné chvíle zvykne užívať aj exminister Ján Počiatek. Stretnúť tu môžete aj europoslankyňu Moniku Beňovú, jej exmanžela podnikateľa Fedora Flašíka či bratislavského župana Juraja Drobu.