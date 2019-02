Bývalý boss košického podsvetia Borženský túži po slobode: Vraždil, teraz píše rozprávky

BRATISLAVA - Dušan Borženský, prezývaný Borža, si za mrežami odpykáva trest za spoluúčasť na troch mafiánskych vraždách. V chládku údajne "seká" dobrotu, preradili ho z ústavov s maximálnym stupňom stráženia do najmiernejšej "jednotky". Venuje sa tam aj veciam, ktoré by od obávaného muža s temnou minulosťou očakával len málokto.

"Dávno, pradávno vyrástlo v malej dedinke veľké mravenisko. Vzniklo vďaka vytrvalej práci svojich obyvateľov - usilovných mravcov. Bolo na okraji lúky, ktorá susedila s lesom a mravčeky si to miesto zamilovali," znie úvod rozprávkovej knižky o odvážnom mravčekovi. V minulosti by však nik netipoval, že jedným z autorov milých viet je Dušan Borženský, ktorý bol označovaný aj ako boss košického podsvetia.

Spoluautorkou knižky je riaditeľka združenia Maják nádeje Soňa Vancáková. Tá už v minulosti svedčila v prospech Borženského a vyjadrila sa, že vie, že svoje činy ľutuje a chce mu pomôcť s úspešnou resocializáciou.

Pýtate sa, prečo sa muž, ktorý si odpykáva trest za spoluúčasť na troch vraždách a vo väzení prežil takmer 20 rokov, vrhol do tvorby rozprávok? Ako uviedol jeho právny zástupca Tibor Bascó, Borženský chcel týmto spôsobom tlmočiť, že sa zmenil, a aké má pocity. "Celý výnos z predaja poputuje občianskemu združeniu Maják nádeje, bude venovaný deťom z rodín v núdzi," priblížil zámery Bascó.

Samotná spoluautorka sa vyjadrila, že si všimla, že Borženský má talent na písanie. Postupne sa dopracovali k myšlienke knižky pre deti. "Snažím sa využiť danosť, ktorú má, aby dokázal so sebou pracovať, neplánovaná aktivita bola aj rozprávka," povedala s tým, že dielo napísali pol na pol. Nebude však posledným, celkovo publikujú päť knižiek. Cieľom projektu, ktorého je rozprávka súčasťou, je prinášanie evanjeliového posolstva odsúdeným. Borženský okrem knižiek pre deti podľa našich informácií chystá aj autobiografiu. Kedy bude zhmotnená, je zatiaľ otázne.

Knihu o svojom živote vydal v minulosti napríklad aj bývalý banskobystrický boss Mikuláš Černák. Písaniu sa venovali aj mafiánsky kat Jozef Roháč či údajný šéf bytovej mafie Jozef Drag.

Psychológ v tom vidí marketingový ťah

Keďže Borženský chcel aktivitou poukázať na to, že sa zmenil, s otázkou, či je premena zo "zlého chlapca" na dobráka vôbec možná, sme sa obrátili aj na odborníka. Psychológ František Skokan však poznamenal, že sa skôr treba pýtať na to, či by bol znova schopný vraždy. "Bol. Samozrejme to nemusí byť tak, že sa to stane ihneď, ako sa otvoria dvere. Vždy tam sú okolnosti, ktoré spustia takéto správanie," uviedol bez váhania.

Podľa jeho slov nie je zárukou, že sa niekto polepší, ani ak by bol vo väzení 20 rokov. Dodal, že samozrejme na správanie človeka vplýva aj to, že starne a menia sa jeho hodnoty, či nazeranie na svet. "Možno toto by dalo akú-takú záruku na to, že správanie bude iné," povedal.

Aktivita, akou je napísanie knižky, podľa psychológa pre väzňa vypĺňa čas. Navyše však prináša peniaze. "Ľudia nerobia veci len tak, aj keď bude výťažok na dobročinné účely, predpokladám, že niečo z toho určite má aj on," okomentoval. "Keď väzni niečo napísali vo výkone trestu, ľudia sa o to zaujímali, lebo sú jednoducho zvedaví. A na toto nesmieme zabúdať. Na skryté veci, na ktoré ľudia skáču," dodal.

Prokurátor sa odvolal

O tom, či sa Borža dostane na slobodu, pojednával v piatok Okresný súd Košice II, ktorý opätovne rozhodol o jeho podmienečnom prepustení z výkonu trestu. Skúšobnú dobu stanovil na sedem rokov, uložil však aj dvojročný probačný dohľad. Keďže prokurátor podal sťažnosť, rozhodnutie nie je právoplatné a verdikt vynesie krajský súd. Na vytúženú slobodu si tak Borža bude musieť počkať.

Dušan Borženský je za mrežami už takmer 20 rokov.

Na minulotýždňovom pojednávaní sa k slovu dostali traja ľudia blízki Boržovi - vypovedala jeho priateľka Mária, dcéra Simona a kamarát Milan z Veľkej Británie. So súčasnou partnerkou sa dal odsúdený dokopy v čase, keď už sedel za múrmi väznice v Šaci. Zoznámili sa však už predtým, v bare v Sobranciach. Vzťah sa medzi nimi vytvoril až po tom, ako si začali pravidelne dopisovať. "Máme spolu veľmi silný citový vzťah, v ktorom chcem pokračovať. Pomôcť mu aj finančne a aj ako žena mu chcem vytvoriť citové zázemie," uviedla pred súdom Mária, ktorá sa živí aranžovaním kvetín.

Simona mala v čase, keď sa Borženský dostal do väzenia, tri roky. Dnes 23-ročná žena je nezamestnaná, stará sa však o dvoch súrodencov, keďže jej matka zarába v zahraničí. Svojho otca počas výsluchu ocenila za to, že za toľké roky v base nestratil zdravý rozum. Milan Borženského taktiež nepoznal v čase, keď bol na slobode. Začali spolu komunikovať cez spoločného známeho a chce mu pomôcť v prípade, že si na Slovensku nenájde prácu. V Británii totiž pôsobí ako podnikateľ.

Mimoriadny trest

Borža sa na slobodu nechcel dostať po prvýkrát. Jeho žiadosti o podmienečné prepustenie súd vyhovel už v júli minulého roka. Ako dôvody uviedol znalecký posudok od psychologičky, ktorá dospela k záveru, že je veľká miera pravdepodobnosti, že sa resocializuje. aj pozitívne odporúčanie väzenského ústavu. Odsúdenému hrala do karát aj podpora už spomínaného občianskeho združenia Maják nádeje. Prokurátor však podal sťažnosť. Krajský súd napadnuté uznesenie zrušil, prípad sa preto dostal znova na Okresný súd.

Borža si za mrežami odpykáva mimoriadny trest za spoluúčasť na troch mafiánskych vraždách. Prvá sa odohrala v roku 1997, o život prišiel Ján Kromka. K druhej došlo v roku 1999, obeťou bol Boženského konkurent Karol Kolárik. Tretia mafiánska poprava sa uskutočnila v roku 2000, išlo o vraždu kosovského Albánca Fadila Pasjaču. Bývalý boss košického podsvetia dostal trest vo výmere 23 rokov. Ak sa na slobodu nedostane skôr a jeho žiadosť o podmienečné prepustenie zamietnu, múry väznice opustí 30. novembra 2023.