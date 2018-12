Majetok po mafiánskom bossovi v dražbe: Na lukratívne pozemky na Donovaloch si robil zálusk aj známy politik

BRATISLAVA - Útočisko slovenskej smotánky, politikov či športovcov. Aj tak by sa dali nazvať Donovaly. Pozemky na lukratívnom mieste nakúpil aj Juraj Ondrejčák, alias Piťo, ktorý v súčasnosti sedí za mrežami. Jeho majetok prepadol štátu. A aj napriek tomu, že záujem o to, čo vlastnil obávaný muž, je neprekvapivo chabý, vo štvrtok bola dražba úspešná.

Juraj Ondrejčák, v podsvetí známy ako Piťo, si v súčasnosti odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ešte v októbri vydražili na druhý pokus polovicu jeho honosného sídla v bratislavskom Lamači. Aký bude osud pozemkov, ktoré dražili vo štvrtok, úspešný záujemca prezradiť nechcel.

Deväť dražiteľov

Približne 19-tisíc metrov štvorcových. To je podľa oficiálnych dokumentov rozloha pozemkov na Donovaloch, ktoré má vo vlastníctve Juraj Ondrejčák. Z pôvodných 108-tisíc eur, ich po piatich neúspešných kolách núkali za 45-tisíc. Lákavá ponuka zjavne zabrala. Zapojilo sa až deväť dražiteľov. O Piťovu "pevnosť" v Lamači pritom mal záujem len jeden človek. Atmosféra na dražbe bola preto úplne odlišná.

Miestnosť pred zasadačkou sa postupne plnila ľuďmi. Viacerí sa očividne nevideli po prvý raz, zdravili sa s úsmevom na perách. Panovala veselá atmosféra, ktorú dopĺňal blikajúci vianočný stromček. "A darčeky sú kde?" zažartoval niekto z prítomných. O pár desiatok minút mala začať dražba lukratívnych pozemkov. Prišiel aj Boris Kollár, no ceduľku s poradovým čislom si do rúk nevzal. Zúčastnil sa ako verejnosť. Prihadzovala žena po jeho boku, Eva Drgoňová, ktorá pôsobí ako predsedkyňa predstavenstva PARK SNOW Donovaly.

Boj dvoch čísel

Úsmevy však postupne opadali s tým, ako sa cena za pozemky navyšovala. Keď sa z vyvolávacej čiastky zvýšila o desiatky tisíc, tabuľky dvíhali už len dvaja dražitelia. "Ostatní už asi nemajú až taký záujem, ale tieto čísla pokračujú ďalej v boji," poznamenal právnik Karol Kovár keď suma presiahla 100-tisíc eur. Záujemca napokon pozemky získal za 122-tisíc eur.

Piťa polícia zadržala v roku 2011, policajná akcia patrila k najväčším, aké kedy na Slovensku boli. Zdroj: Foto: topky.sk

Svoje meno medializovať nechcel. „Sme realitná kancelária,“ odpovedal. Na otázku, aký zámer majú s pozemkami, odvetil, že stačí to, čo už povedal. „Teraz je to predčasné komentovať,“ uviedol. Na to, aby cenu doplatil, má totiž podľa Kovára ešte 14 dní. Rúško tajomstva si chcelo udržať aj niekoľko ďalších dražiteľov.

Kollár chce 600-metrov

Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Boris Kollár sa netajil tým, že o pozemky má záujem. Presnejšie len o malú časť z nich. "Všetky ostatné pozemky nie sú na našich zjazdovkách. Osemnásťtisíc metrov je pre nás úplne nepodstatných, vôbec ich nepotrebujeme, ide tam len o 600 metrov,“ objasnil. Podľa jeho slov mal záujem ich odkúpiť a potom predať všetko okrem spomínanej časti.

Kollár na fotke s mafiánskym bossom: Záber mal vzniknúť na Kube. Zdroj: topky

Počas celej dražby sedel po boku Evy Drgoňovej a bolo evidentné, že sa dvojica radila o tom, či ešte prihodia. Napokon však strop predstavoval 121-tisíc eur. „Tie pozemky majú cenu maximálne päť eur za meter štvorcových,“ odpovedal na otázku, prečo o pozemky nebojoval ďalej. Cena sa mu zdala premrštená.

Luxusná dovolenka s Jurajom Ondrejčákom, Matejom Šalagom a Tomášom Rajeckým. Všetci traja figurujú na uniknutých mafiánskych zoznamoch pod Piťovcami. Zdroj: topky

V minulosti sa však hovorilo aj o tom, že pre pozemky mal Kollár spor s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý mal zastupovať Ondrejčáka. Kollár si totiž pozemky prenajímal za milión korún ročne. „Podmienky zmluvy som dohadoval ja. Poprosil ma o to Boris, pretože Ondrejčák od neho chcel, ak sa dobre pamätám, okolo 2 miliónov korún a Boris bol ochotný za to zaplatiť maximálne 500-tisíc. Ja som to uhral niekde na milióne,“ povedal Kočner.

Kollár však uviedol, že nešlo o prenájom, nazval to vydieraním. Za všetkým stál podľa neho dnes už väzobne stíhaný Kočner. „Ja som dal milión Jurajovi Potočárovi, aby pre mňa vykúpil pozemky na zjazdovke, pod lanovkou. Mám na to zmluvu. Už sme boli aj dohodnutí, že mi ich prevedie, ale stala sa mu veľmi zlá vec. Vlastní partneri ho ožobračili,“ uviedol podľa informácií Plus Jeden Deň Kollár.

Marian Kočner. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Útočisko známych tvárí

Podľa dokumentov sa pozemky nachádzajú „mimo zastavaného územia obce Donovaly, v svahovitom teréne.“ Nie je k nim prístup po nespevnenej ani spevnenej komunikácii. Nemajú prípojky inžinierskych sietí. Nachádzajú sa v rekreačnej oblasti, prevažne pod zjazdovými lyžiarskymi svahmi.

Lokalita je na Slovensku preslávená. Okrem Piťa tu totiž vlastní pozemky či apartmány množstvo známych mien. A keď aj nič nevlastnia, pravidelne sa tu stretávajú. Je známe, že apartmán tu má už spomínaný Marian Kočner, medzi Piťových "susedov" patril aj Ladislav Bašternák, ktorý tu má chatu. Neďaleko si voľné chvíle zvykne užívať aj exminister Ján Počiatek. Stretnúť tu môžete aj europoslankyňu Moniku Beňovú, jej exmanžela podnikateľa Fedora Flašíka či bratislavského župana Juraja Drobu.