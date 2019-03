Súd s heroínovou Terezou v poriadne napätej atmosfére: Ostrá výmena názorov, šokujúce rozhodnutie sudcu

Mladučkú Terezu zatkli v januári 2018 pakistanskí colníci na medzinárodnom letisku v Láhaure. Dôvodom bolo, že v jej kufri objavili deväť kilogramov heroínu. Odvtedy je Češka za mrežami, no dalo by sa povedať, že si nevedie zle.

Zdroj: Reprofoto: Youtube/Lahore News HD

Stala sa totiž miestnou hviezdou a po ceste na pojednávania rozdáva jeden úsmev za druhým. Napriek sľubom, že verdikt súdu padne do konca mesiaca, sa však zatiaľ nedozvedela, aký bude jej trest.

Ostrá výmena názorov

Ako informoval český portál Blesk, na poslednom pojednávaní to poriadne vrelo. Právnik obžalovanej Európanky mal totiž ostrú výmenu názorov so štátnym zástupcom. Colníkom dokonca povedal, že si obvinenie jeho klientky úplne vymysleli.

Sudca navyše vyniesol prekvapivé rozhodnutie. V Pakistane údajne nemá obdoby. Štátnemu zástupcovi umožnil, aby svoju záverečnú reč predniesol ešte raz. Stane sa tak v pondelok. Môže tak dovysvetliť niektoré body svojej reči. Podľa Blesku ale opakované záverečné reči odporujú justičným zvyklostiam, novinár Alí Aršáda dokonca uviedol, že aj tým v Pakistane.

Zdroj: Reprofoto/DailyPakistan, FB/Daily Pakistan Global

Oprel sa do colníkov

Terezin právnik Asghara Dogara sa oprel aj do colníkov. Ako povedal, súdu nepredložili žiadne dôkazy, ktoré by Češku usvedčovali. Označil ich za slabé a vyjadril sa, že ich vôbec neberie do úvahy. Načrtol aj to, že kufrík, v ktorom našli drogy, jeho klientke nepatril. Tereza vraj v deň, keď ju zadržali, batožinu vôbec nemala. Údajne ju s daným kufrom nezachytila ani žiadna z kamier.

Štátny zástupca ale situáciu vníma inak. Tereza je podľa neho vinná. Práve rozdielne názory oboch mužov spôsobili slovnú prestrelku.