Zlé správy pre heroínovú Terezu? Čech (49) pašoval drogy na Bermudy, z tohto sa tak ľahko nespamätá

HAMILTON - Súd na Bermudách v stredu podľa miestnej tlače poslal na 30 rokov do väzenia 49-ročného Čecha Josefa Vlčeka, ktorý sa na ostrovy pokúsil prepašovať 2,9 kilogramu heroínu. Droga by podľa úradov mala na čiernom trhu hodnotu zhruba desať miliónov dolárov (cca 8,9 milióna eur).

Čech bol zadržaný na medzinárodnom letisku na Bermudách po prílete z Londýna v septembri 2017, napísal server royalgazette.com. Colníci v jeho batožine našli schované tri balíčky s drogou. Na súde odznelo, že to je doposiaľ najväčšie množstvo, aké sa niekto pokúsil na ostrovy doviezť. Porota v pondelok Čecha uznala vinným.

Na policajnom zázname, ktorý bol prehraný počas procesu, obžalovaný podľa médií uviedol, že nemá tušenie, ako sa heroín do jeho kufrov dostal.

Dodal, že sa v britskej metropole stretol s dvoma mužmi, ktorí mu ponúkli, že podporia jeho umeleckú kariéru, ak prevezie do Londýna z juhoafrického Johannesburgu balíčky so zlatom a diamantmi. Čech súhlasil a po návrate mu bol ponúknutý let na Bermudy ako "poďakovanie". Niekto, kto o sebe vyhlasoval, že je člen vlády Bermúd, ho údajne poprosil, aby na ostrovy doviezol zlato a diamanty. Čech sa domnieval, že cennosti sú schované v podšívke batožiny, aby sa predišlo ich krádeži.

Czech man told police he was smuggling gold and diamonds | @PaulJohnstonRG | https://t.co/oB2KfchWeR pic.twitter.com/8YwAQ0Ylcq — The Royal Gazette (@TheRoyalGazette) 8. marca 2019

Bermudské ostrovy sú zámorským územím Spojeného kráľovstva a ležia v Atlantiku pri juhovýchodnom pobreží Spojených štátov.

Na rozsudok stále čaká Češka Tereza Hlušková, ktorá bola vlani v januári zadržaná na medzinárodnom letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu. Súdny proces sa začal vlani 1. marca a v apríli si žena vypočula obvinenie z pašovania drog. Prípad sa od tej doby vlečie a mladá žena už určite netrpezlivo čaká, aký nad ňou vyrieknu ortieľ. S jej krajanom na Bermudách veľa zľutovania nemali.