Češka sa rozišla s priateľom, ten to nerozdýchal: FOTO Milostné odkazy, ktoré jej ničili život

Zamilované odkazy priviedli ženu z Českej republiky na políciu.

Zdroj: Facebook/Policie České republiky

ČESKOLIPSKO - Odkazy na čelnom skle auta, tisícka zamilovaných správ, neustále prenasledovanie. To, čo od septembrového rozchodu prežívala žena z Českolipska, ju privádzalo do šialenstva. Bojovala do januára 2019. Situácia však bola neúnosná, preto sa uchýlila k ráznemu kroku a kontaktovala políciu.